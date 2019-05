Il ' colpo di spugna' al Canone Rai | la Cassazione conferma il condono fino al 2010

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Se si potesse stilare una classifica delle tasse che stanno più antipatiche ai contribuenti italiani, nei primi posti ci sarebbe senza dubbio ilRai. La tassa per il possesso di in apparecchio radio-televisivo negli ultimi anni ha visto diverse e importanti novità che lo riguardano a partire dalla modalità di pagamento che da qualche anno è inserita a rate nella bolletta energetica.La tassa comunque risulta essere anche ai primi posti come evasione, soprattutto prima dell'inserimento della stessa nella bolletta dell'energia elettrica. Proprio in relazione all'evasione del pagamento dellaha di fatto cancellato i debiti più vecchi, quelli per i canoni dal 2000 al. Anche ilRai infatti rientra tra le tasse che la Pace Fiscale ha inserito tra quelle condonate se di importo inferiore a 1.000 euro e frelative agli anni compresi nella forbice tra il 1° ...

