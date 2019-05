Carburanti | Figisc | prezzi in calo nei prossimi giorni

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ideidovrebbero registrare unnei. E’ quanto sostiene Bruno Bearzi, il presidente nazionale della– Confcommercio nell’Osservatorio. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea Bearzi-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa ditendenzialmente, e finalmente, in diminuzione (media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio ‘self’ e ‘servito’) per icon scostamenti di 0,5/0,7 cent/litro in meno“. Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli – Assoenergia, “deipubblicati dalla Commissione Europea risulta che nella data del 29 aprile lo ‘stacco ...

TV7Benevento : Carburanti: Figisc, prezzi in calo in prossimi giorni... - TV7Benevento : Carburanti: Figisc, prezzi ancora in rialzo prossimi giorni... -