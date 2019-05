Live non è la D' Urso | Lele Mora | Tra me e Fabrizio Corona c' è stata un grande

Live non è la D'Urso - sorpresa per Paola Caruso : la madre adottiva incontra quella biologica. Tensione in tv : Nuova sorpresa per Paola Caruso a Live Non è la D'Urso su Canale 5. Nello studio di Barbara D'Urso la ex Bonas di Avanti un altro, ha assistito emozionatissima l'incontro tra la madre naturale Imma e quella adottiva Wanda, che non vedeva da mesi perché malata. La mamma ha quindi finalmente conosciut

Ascolti Live non è la d’Urso : Barbara si difende dalla Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara sfida ancora la Champions League Giornata particolare ieri per via della Festa dei Lavoratori. Il 1° maggio non ha fermato Barbara d’Urso che ieri è andata in onda su Canale5 con la settima puntata del suo talk di prima serata Live Non è la d’Urso. Anche ieri un buon risultato (a fronte dell’obiettivo dichiarato del 12% di share) per Barbara che totalizza 2.475.000 telespettatori e il 14,9% ...

«Live – Non è la D’Urso» : le nozze Prati-Caltagirone diventano un fantasy : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiFesta del cinema di Roma, primo red carpetFesta del cinema di Roma, primo red carpetDimenticatevi Harry Potter e gli Avengers, perché la vera saga fantasy degna di attenzione è un’altra. Quella delle nozze di Pamela Prati con un uomo avvolto dal mistero, che potrebbe ...

Live non è la d'Urso - scontro tra Lemme e Francesca Barra : "Sei grassa" - e la giornalista lascia lo studio : scontro in diretta da Alberico Lemme e Francesca Barra da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso su Canale 5. "Guarda che cosce che hai, non potresti mai seguire i miei consigli perché perderesti tempo. Sei grassa, sei cicciona". La giornalista gli risponde che "si deve vergognare" poi decide di abba

Francesca Barra è incinta : l’annuncio a ‘Live – Non è la d’Urso’ durante la lite con Lemme : Offesa per la sua fisicità dal discusso farmacista, la giornalista ha poi abbandonato lo studio televisivo

Champions - Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la nona finale : Uno straordinario Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la sua nona finale di Champions League. Primo tempo senza un attimo di tregua, tra rapidi capovolgimenti di fronte e azioni a ...

Live non è la D'Urso 7a puntata/ Dal padre biologico Paola Caruso a Marco Caltagirone : Dal presunto padre di Paola Caruso a Marco Caltagirone, a Live non è la D'Urso spazio agli uomini più ricercati sul web. Tutte le info

Live non è la D'Urso - parla il presunto padre biologico : 'Non sono io e Paola Caruso non mi interessa' : Dopo aver ritrovato la madre biologica sogna di incontrare anche il padre. Il nome non è stato ancora rivelato, ma si tratta di un ex giocatore del Catanzaro che la redazione di ha ritrovato. La ...

Lele Mora a Live non è la d’Urso spiazza con una confessione sul GF : Grande Fratello: Lele Mora fa una confessione a Live Non è la d’Urso Lele Mora è stato uno degli ospiti del nuovo appuntamento settimanale di Live Non è la d’Urso. Durante il corso della serata Karina Cascella, opinionista chiamata a occupare una delle famose sfere del programma, ha fatto una domanda riguardante il GF 16. Senza troppi giri di parole, facendo riferimento a quanto affermato da Cristiano Malgioglio al debutto del ...

Paola Caruso a Live non è la d’Urso. Madre Wanda : “Provo amarezza” : Live Non è la d’Urso: la Madre adottiva di Paola Caruso spiazza Barbara Dopo le grandi emozioni di due settimane fa con l’esito del dna che ha confermato che Imma è la mamma biologica di Paola Caruso, poco fa Barbara d’Urso ha fatto un’altra sorpresa alla showgirl calabrese durante la settima puntata di Live Non è la d’Urso. Mentre Paola e Imma sono rinchiuse nel famoso Ascensore del programma di Canale5, Barbara ...

Live – Non è la D’Urso : nella settima puntata annunciata la presenza di Mark Caltagirone - futuro marito della Prati. Ospiti Lemme e Lele Mora (che si ricrede) : Pamela Prati Si preannuncia una puntata di Live – Non è la D’Urso ricca di colpi di scena; nel corso del settimo appuntamento, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Barbara D’Urso è pronta ad intrattenere il suo pubblico con diversi Ospiti “degni di nota”. A cominciare da Paola Caruso che, come annunciato ieri a Pomeriggio Cinque, potrebbe rivelare il nome del suo vero padre. Oltre all’ex bonas di ...

Live – Non è la D’Urso : Paola Caruso pronta a svelare chi è il suo vero padre : Paola Caruso Dopo una breve pausa, Live – Non è la D’Urso è pronto a ritornare in prima serata. Nella settima puntata del programma, Barbara D’Urso si concentrerà nuovamente sul giallo legato alle nozze di Pamela Prati, ma questo non sarà l’unico argomento: Paola Caruso potrebbe infatti svelare a tutta Italia il nome del suo papà biologico. Adottata fin dall’infanzia, Paola ha ritrovato, proprio grazie alla ...

Live – Non è la D’Urso - Mark Caltagirone interviene al telefono : «In teoria io e Pamela Prati dobbiamo sposarci l’8 maggio. Non appaio per un’esclusiva» : Barbara D'Urso al telefono con Caltagirone - Live Mark Caltagirone (o chi per lui) ha finalmente parlato. Il presunto futuro marito di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della settima puntata di Live – Non è la D’Urso ed ha confermato che le nozze con la showgirl sarda avverranno l’8 maggio. Al termine di un dibattito in cui Barbara D’Urso ha mostrato ad Eliana Michelazzo, l’agente della ...

Live non è la D'Urso - Francesca Barra abbandona lo studio dopo gli insulti di Lemme : 'Vergognati sono incinta' : Alberico Lemme è uno degli ospiti della quinta puntata di . Il farmacista più odiato della tv è il protagonista dell'uno contro tutti, 'contro' di lui gli sferati, tra cui la giornalista Francesca ...