Caso di morbillo a bordo, nave da crociera di Scientology posta in quarantena ai Caraibi (Di giovedì 2 maggio 2019) La nave da crociera, con circa 300 passeggeri imbarcati, bloccata per un Caso di morbillo a bordo. Le autorità dell'isola Caraibica di Santa Lucia hanno vietato lo sbarco per paura di un contagio tra la popolazione locale. "Una persona infetta può facilmente contagiare gli altri attraverso tosse, starnuti e sudore" hanno spiegato le autorità sanitarie.



