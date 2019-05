Allegri | Sarà un grande derby

Juve eliminata dalla Champions - ma Agnelli blinda subito Allegri nel post partita : “l’allenatore sarà ancora lui a lungo - ci riproveremo insieme” : E’ appena terminata la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juventus ed Ajax. Nel post partita si è presentato ai microfoni di Sky il Presidente bianconero Agnelli. Da evidenziare la signorilità e sportività del numero uno della Vecchia Signora, che ha ammesso la sconfitta e i meriti degli avversari. Ecco le sue parole: “Come sapete il mio mestiere è quello di essere presente in questi momenti. ...

Champions. Allegri rispettare Ajax - sarà gara infinita : Champions, Allegri:"Bisogna fare meglio in fase di costruzione, come esecuzione di passaggi, di velocità, e avere grande rispetto dell'Ajax".

Juventus-Ajax - Allegri vuole il 100% dai suoi : “tutti quelli che giocheranno saranno delle iene” : Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax: le parole dell’allenatore della Juventus “Quello che è successo all’andata non conta, domani sarà una partita secca che, qualunque sia il risultato, all’80’ sarà comunque ancora aperta. Mandzukic non ci sarà per un problema a un ginocchio, potrebbe giocare Kean dal 1′, Dybala dal 1′ ...

Juventus - Allegri : 'Chiellini e Mandzukic non ci saranno' : 'Chiellini viene in ritiro ma va al tavolo dei dirigenti, anche Mandzukic è out per un problema al tendine'. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia, ai microfoni di Sky Sport, il forfait di Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax in programma domani all'Allianz Stadium di Torino.

Juventus - Allegri 'Rispettare Ajax - Mandzukic non ci sarà' : TORINO - 'Bisogna fare meglio in fase di costruzione, come esecuzione di passaggi, di velocità, e avere grande rispetto dell'Ajax: in fase di possesso sono molto bravi, lo hanno dimostrato all'andata ...

Allegri : ‘Contro l'Ajax ci sarà bisogno di tutti - si può andare ai supplementari’ : Oggi, la Juventus ha dovuto rinviare la conquista dello scudetto perché al Paolo Mazza è stata sconfitta dalla Spal per 2-1. La squadra pesantemente rimaneggiata per preservare i big, in vista dell'importante ottavo di ritorno contro l'Ajax, in programma martedì all'Allianz Stadium non ha saputo trovare il punto necessario. La valutazione dei giovani In coda alla partita Massimiliano Allegri, un po’ deluso per il risultato, ha analizzato il ...

Ajax-Juventus - probabili formazioni : i rimedi di Allegri alle assenze di Chiellini ed Emre Can. Cristiano Ronaldo ci sarà dall’inizio? : Come cambia la Juventus nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League dopo i forfait di Giorgio Chiellini ed Emre Can? Il difensore azzurro si è procurato un brutto ematoma al polpaccio, il centrocampista tedesco una distorsione alla caviglia, pertanto non saranno della partita domani sera all’Amsterdam Arena. Molto probabilmente al posto di Chiellini come centrale allegri schiererà Rugani, mentre al posto di Can sarà ...

Juventus - Cancelo : 'Cristiano Ronaldo sarà convocato per la Champions poi deciderà Allegri' : Stamattina, la Juventus si è allenata nel suo centro sportivo per preparare la partita di mercoledì contro l'Ajax. I bianconeri viaggiano spediti verso il match di Champions League e soprattutto sono in arrivo notizie sempre più confortanti dall'infermeria. Infatti, Cristiano Ronaldo, oggi, si è allenato in gran parte con i suoi compagni e perciò sarà convocato per la partita contro l'Ajax. Oltre a CR7, Massimiliano Allegri ritroverà anche ...

Lippi 'Allegri Sarà a lungo con la Juve' : Ai microfoni di Radio anch'io sport, rispondendo a una domanda sul futuro di Allegri lontano dalla Juventus e sulle periodiche voci di un possibile arrivo di Zidane a Torino, Lippi ha detto: "Allegri ...

Juventus - Allegri e le ultime notizie sul recupero di Ronaldo : "Contro l'Ajax sarà in campo" : Con il passare dei giorni, Massimiliano Allegri è sempre più fiducioso sulla presenza di Cristiano Ronaldo in campo contro l'Ajax. L'allenatore della Juventus anzi si è sbilanciato nell'ultima conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Milan: "Ronaldo sta meglio. A 5 giorni dalla

Juventus. Allegri scudetto? sarà da festeggiare - cr7 migliora : Juventus, Allegri:"Quando lo vinceremo sara' sicuramente una bellissima serata e andrà festeggiata perchè vincere 8 scudetti di seguito non è semplice