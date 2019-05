Messi sempre più nella storia | gol numero 600 con il Barcellona

Il candidato sindaco Frangione : «Non mi candido per i perMessi elettorali - faccio attività politica da sempre» : Voglio seriamente dare un contributo alla vita amministrativa di un piccolo comune, anche per fare esperienza e per farmi le ossa in vista di una eventuale carriera politica. Tra l'altro ho sempre ...

Il Barcellona è campione di Spagna! Decisivo? Sempre lui - Lionel Messi… : 1/49 AFP/LaPresse ...

Le milizie civili al confine col Messico sono sempre più aggressive : Dicono di voler aiutare la polizia di frontiera a gestire l'arrivo dei migranti, ma sempre più spesso sembrano volersi sostituire alle autorità

Messico - il rigore più fortunato di sempre : palla sulla traversa - gol incredibile. VIDEO : Vietato sorprendersi di fronte all'ultima pazzia nel mondo del calcio, episodio accaduto direttamente in Messico . Si gioca un incontro giovanile U-17 tra il Chivas de Guadalajara e il Lobos BUAP, sfida inchiodata sullo 0-0 e da decidere ai calci di ...

Barcellona - Bartomeu Messi per sempre - presto il rinnovo' : 'Lavoriamo per il futuro, perché Messi è il nostro leader, il miglior giocatore del mondo ma non ci sarà per sempre. Magari fra tre, quattro o cinque anni smetterà e dobbiamo prepararci. Ecco perché ...

Bartomeu : 'Voglio Messi al Barça per sempre' : ''Vogliamo che rinnovi, e' giovane e ha ancora due anni di contratto. Ha ancora molte stagioni davanti e nei prossimi mesi ci siederemo con lui perche' resti ancora molti anni al Camp Nou'. Josep ...

Leo Messi sbotta : “alla fine è sempre colpa mia. Sono al livello di Ronaldo” : Leo Messi come non l’avete mai visto. L’attaccante argentino sbotta e non le manda a dire, sfogo della Pulce ai microfoni di “Radio 94.7 Club Octubre”: “Mi manda fuori di testa quando si dice che sia mio padre a gestire la nazionale argentina. Dicono che abbia il potere di fare delle cose all’interno della Federazione ma alla fine la mia famiglia, i miei amici ci soffrono davanti a queste bugie. Chiunque ...

Messi : "Io stufo : perché in Nazionale è sempre colpa mia? CR7 al mio livello" : E alla fine Leo Messi sbottò: "Mi manda fuori di testa quando si dice che sia mio padre a gestire la Nazionale argentina. Dicono che abbia il potere di fare delle cose all'interno della Federazione ma ...

Messi : 'Stufo delle bugie - è sempre colpa mia' : 'Mi manda fuori di testa quando si dice che sia mio padre a gestire la nazionale. Dicono che abbia il potere di fare delle cose all'interno della Federazione ma alla fine la mia famiglia, i miei amici ...