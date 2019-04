Libia,Conte a Putin:agire per soluzione

MediasetTgcom24 : Crisi in Libia, Conte: 'L'Italia non sostiene Haftar né Sarraj' #Conte - HuffPostItalia : Libia: Conte resta col cerino in mano, mentre Haftar minaccia l'Italia: 'Via da Misurata' - Corriere : Conte e la Libia: «L’Italia né con Serraj né con Haftar» -

Colloquio "fitto e intenso" tra il premiere il presidente russosulla crisi libica, a margine del Forum di Pechino."ha espresso ala sua valutazione dell'attuale situazione ine gli ha chiesto di condividere le preoccupazioni per lavorare insieme a una",spiegano fonti italiane. "Non siamo a favore di Haftar o di Al Serraj, ma a favore del popolo libico, che ha diritto a vivere in pace", aveva detto in precedenza il premier.(Di sabato 27 aprile 2019)