Cannes 2019 sta arrivando Il poster ufficiale è un omaggio ad Agnes Varda

I 9 imperdibili momenti del Festival di Cannes 2019 : Film, star, party, il giorno e la notte ugualmente animati, migliaia di persone in giro, un’attenzione mediatica fenomenale: il Festival di Cannes come ogni anno è un evento mondiale che riunisce il mondo del cinema (e sconfina tra moda, lusso e celebrities). La 72/ma edizione comincia il 14 e termina la sera del 25 maggio con la cerimonia del palmares e il film di chiusura (quest’anno è l’atteso nuovo film di ...

Cannes 2019 : Nuove immagini da 'A Hidden Life' di Terrence Malick : ... non è perciò chiaro, anche alla luce dell'annuncio del nuovo minutaggio, se quella presentata a Cannes sarà la stessa versione che uscirà nei cinema di tutto il mondo. Protagonisti delle Nuove ...

Cannes 2019 - c'è anche Sly : Ci sarà anche Sylvester Stallone al 72mo Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio. Il divo americano sarà sulla Croisette il 24 maggio per presentare in anteprima mondiale alcune scene ...

Cannes 2019 - Rithy Panh presidente giuria Camera d'Or : Il regista franco/cambogiano Rithy Panh è il presidente di giuria della Camera d'Or , il premio alla migliore opera prima in cartellone al 72mo Festival di Cannes , 14-25 maggio,. Gli altri membri ...

C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 : C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 Il Festival di Cannes è uno degli eventi più attesi dell’anno, trattandosi di una manifestazione in cui diversi registi emergenti e non colgono l’occasione per partecipare presentando le proprie produzioni cinematografiche. Al Festival vi è una selezione ufficiale composta da due sezioni principali: il concorso ed il cosiddetto “un Certain ...

Cannes 2019 - sorpresa : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio al festival con il film di Quentin Tarantino - : I capelli di Brad Pitt che fanno invidia a quelli, sempre suoi, in Fuga dal mondo dei sogni e Burn After Reading dei fratelli Coen. E poi Margot Robbie che davvero fa la ragazza yéyé versione Quentin ...

Cannes 2019 - “Once Upon a Time in Hollywood” di Tarantino si aggiunge al concorso ufficiale : Quentin Tarantino ce l’ha fatta. Il suo attesissimo nuovo film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood, è riuscito all’ultimo minuto ad aggiungersi alla selezione ufficiale di Cannes 2019, e parteciperà alla corsa per la Palma d’Oro della kermesse, che comincerà il prossimo 14 maggio. Quando annunciò i film in concorso lo scorso 19 aprile, il delegato generale del festival Thierry Frémaux preannunciò ...

Cannes 2019 - il programma : È stato annunciato ufficialmente il programma del Festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio. In concorso troviamo anche l'Italia, con Marco Bellocchio e il suo traditore. Il film d'apertura è The Dead Don't Die di Jim Jarmusch, anche in concorso insieme a, tra gli altri Almodóvar, i Dardenne, Dolan e Malick. Eccovi il programma completo. CONCORSO THE DEAD DON’T DIE di Jim Jarmusch (Film d’apertura)DOLOR Y ...

Festival di Cannes 2019 - la regista Alice Rohrwacher in giuria per l’assegnazione della Palma d’oro : La regista Alice Rohrwacher è nella giuria del Festival di Cannes 2019 che assegnerà la Palma d’oro (14-25 maggio). Presieduta dal regista, sceneggiatore, produttore messicano Alejandro Gonzalez Iñarritu la giuria è ora al completo: ad assegnare i premi l’attrice americana Elle Fanning, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il regista, sceneggiatore e montatore ...

Cannes Classics : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : ... il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più importanti al mondo. "Bertolucci no end travelling", di Mario Sesti, e "La passione di Anna Magnani" di Enrico Cerasuolo ...

Cannes Classics : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : Bernardo Bertolucci e Anna Magnani nella sezione speciale "Cannes Classique" del Festival di Cannes 2019. Il Festival di Cannes 2019 si avvicina e dopo la conferma di Pierfrancesco Favino in concorso con “Il Traditore”, il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più ...

Cannes Classique : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : ... il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più importanti al mondo. "Bertolucci no end travelling", di Mario Sesti, e "La passione di Anna Magnani" di Enrico Cerasuolo ...

Cannes Classique : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : Bernardo Bertolucci e Anna Magnani nella sezione speciale "Cannes Classique" del Festival di Cannes 2019. Il Festival di Cannes 2019 si avvicina e dopo la conferma di Pierfrancesco Favino in concorso con “Il Traditore”, il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più ...

Cannes 2019 divi : Robert Pattinson - Dakota Johnson - Luca Guadagnino : Quando per girare il suo primo film vendette il suo corpo alla scienza, in un ospedale del Texas. Il suo nome in codice era Red 11... Nell'attesa del rpimo red carpet del Festival di Cannes 2019, ...