Papa Francesco in Marocco | no al proselitismo | cristiani non siano insignificanti 

(Di domenica 31 marzo 2019) "Le vie della missione non passano attraverso il": è l'avvertimento lanciato daincontrando il clero innella cattedrale di Rabat. "Il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente", ha sottolineato il Pontefice.ha messo in guardia dai "tentativi di usare le differenze e l'ignoranza per seminare paura, odio e conflitto, perché sappiamo che la paura e l'odio, alimentati e manipolati, destabilizzano e lasciano spiritualmente indifese le nostre comunità".

