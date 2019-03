Massimo Ferrero a Domenica In | ' Sono stato in carcere minorile e mia madre mi portava le

Domenica In - Mara Venier Presidente Onoraria della Sampdoria. Massimo Ferrero : "Ti aspettiamo a Genova" : Il tanto atteso produttore cinematografico ma anche e soprattutto Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è approdato a Domenica In, e lo ha fatto portando anzitutto in regalo, a Mara Venier, una maglia della Sampdoria."Siamo una piccola società, non possiamo pagarti, ma con questa maglietta ti nominiamo ufficialmente Presidente Onoraria della Sampdoria. Mi farebbe molto molto piacere se venissi ad assistere ad una partita da noi, ...