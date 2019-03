Raggi | prima assemblea in aula dopo l' arresto di De Vito | «Spallate dal sistema | ma

Tra i premiati del Torino Underground Cinefest anche la migliore colonna sonora andata al cortometRaggio di Emanuela Mascherini “Come La Prima Volta” : Da pochissimo si è conclusa la sesta edizione del Torino Underground Cinefest, proposto da SystemOut e l’A.C.S.D. ArtInmovimento, in scena dal24 al 28 marzo 2019 presso il Cinema Classico, il CinemaTeatro Baretti e il Blah Blah di Torino. Come già sottolineato il lavoro dei giurati non è stato semplice perché i cinquantadue film selezionati erano tutti di notevole manifattura. E, mentre Chiara Francese, coadiuvata da Annunziato ...

Il Papa in Campidoglio per la prima volta |Francesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale : Il monito del Papa: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza".

Under 21 - l’Italia prima fa e poi disfa : gli azzurrini Raggiunti dalla Croazia nonostante il doppio vantaggio : La formazione del ct Di Biagio va avanti di due gol, prima di farsi raggiungere sul 2-2 dai croati che pareggiano grazie ai gol di Halilovic e Kalaica Italia sprecona a Frosinone, la Nazionale Under 21 del ct Di Biagio scappa avanti di due gol nel primo tempo prima di venire raggiunta dalla Croazia nella gara amichevole giocata allo Stirpe. Alfredo Falcone/LaPresse Gli azzurrini iniziano alla grande, mettendo alla corda i propri avversari ...

Roma - Raggi presenta Marini Clarelli : prima Sovrintendente donna : Roma, 19 mar., askanews, - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato la nuova Sovrintendente capitolina ai beni culturali Maria Vittoria Marini Clarelli, che prende il posto di Claudio Parisi ...

Tot Dret e Passage au Malatrà fanno il tutto esaurito : Raggiunta quota 500 iscritti Aosta - Iscrizioni chiuse prima del tempo per le due ... : Record di Iscrizioni per il Tot Dret , che alla sua terza edizione arriva a quota 500 , e limite di posti polverizzato per il Passage au Malatrà : le due sorelle più "corte" del poker di gare ...

Turkish Airlines - 30 feriti per turbolenza prima di atterRaggio New York : E' di 30 tra feriti e contusi il bilancio di una violenta turbolenza su un volo della Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a New York. Quarantacinque minuti prima dell'atterraggio previsto ...

Seggi chiusi alle primarie del Pd - cittadini ancora in coda per votare : 'Raggiunti 1 - 5 milioni di voti' : Il mio compito è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Primarie Pd - scrutinio in corso : sfida tra Zingaretti - Martina e Giachetti. “Raggiunto l’obiettivo di 1 - 5 milioni votanti” : Il Partito Democratico sceglie il prossimo segretario. Lo fa con una partecipazione più alta del previsto alle Primarie: l’obiettivo minimo fissato dai tre sfidanti era 1 milione di persone portate nei seggi e ai gazebo, ma secondo i dati diffusi dal presidente della Commissione congresso, Gianni Del Moro, i votanti sono stati più di 1,5 milioni. E nei comitati di Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sussurra di ...

Seggi chiusi ma ancora code di militanti alle primarie PD : 'Raggiunti 1 - 5 milioni di voti' : Il mio compito è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Seggi chiusi alle primarie del Pd - cittadini ancora in coda per votare : "Raggiunti 1 - 5 milioni di voti" : "Viste le lunghe file presenti ancora in molte città si ricorda che, come prevede il regolamento all'art. 5 del vademecum (lettera e), a chi è già in fila prima della chiusura dei Seggi per le primarie, prevista alle ore 20, verrà garantito l'esercizio del voto". Lo scrive in una nota il comitato di Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd. Intanto che vengano smaltite le code dei votanti, trapela ottimismo dalle fila dei ...

Seggi chiusi ma ancora code di militanti alle primarie PD : "Raggiunti 1 - 5 milioni di voti" : "Viste le lunghe file presenti ancora in molte città si ricorda che, come prevede il regolamento all'art. 5 del vademecum (lettera e), a chi è già in fila prima della chiusura dei Seggi per le primarie, prevista alle ore 20, verrà garantito l'esercizio del voto". Lo scrive in una nota il comitato di Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd. Intanto che vengano smaltite le code dei votanti, trapela ottimismo dalle fila dei ...

CCPPC : Raggiungere quanto prima l'accordo di mutuo vantaggio Cina-Usa favorirà l'economia mondiale : ... cooperazione e stabilità, per permettere alla cooperazione sino-statunitense di apportare migliore e maggiori benefici ai due Paesi e beneficare il mondo.

Aloisi inveisce contro le primarie e incoRaggia la corsa di Poli Bortone : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Lucci incontra Funari - una lezione di (storia del) linguaggio tv (e di coRaggio) in prima serata : Un'ambientazione alla Mister Fantasy, con quel total white e quel set da navicella à la Spazio 1999 ricavato dalla Nuvola di Fuksas, artificiosamente eterea e contemporanea come fu in vita Gianfranco Funari raccontato col desiderio di rendergli giustizia da Enrico Lucci che davvero sembra incontrare Funari dopo la sua morte per ricordare ai vivi cosa è stata la sua tv e come abbia precorso, nel bene e nel male, i tempi: questo è stato ...