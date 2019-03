Quantitative easing Il superutile della Banca centrale fa ricche le casse dello Stato

Il Quantitative easing? Serve a poco - e può anche far male - : Mario Draghi continua a ripeterlo: il quantitative easing ha funzionato, e piuttosto bene. «Le stime della Bce sugli effetti cumulati delle diverse misure di politica monetaria, ma per la maggior parte si tratta del qe, naturalmente, - ha detto il presidente della Bce, per esempio, nella conferenza stampa dopo la riunione del consiglio direttivo del giugno ...

Il Quantitative easing? Per uno studio olandese serve a poco : Secondo un rapporto del centro di ricerca del ministero dell’Economia olandese, l’effetto degli acquisti di titoli potrebbe essere molto limitato sulla crescita e sicuramente non risolutivo sull’inflazione e pone il rischio di mantenere in vita aziende «zombie» a danno delle imprese sane...

Il Quantitative easing? Serve a poco (e può anche far male) : Secondo uno studio del centro di ricerca del ministero dell’Economia olandese, l’effetto degli acquisti di titoli potrebbe essere molto limitato sulla crescita e sicuramente non risolutivo sull’inflazione e pone il rischio di mantenere in vita aziende «zombie» a danno delle imprese sane...

Dopo il Quantitative easing. Chi ha venduto il debito alle banche centrali nazionali? : A dicembre 2018 si è chiuso Dopo 45 mesi il programma di acquisto titoli da parte della BCE, con un'iniezione complessiva di liquidità nel sistema per 2.569 miliardi di euro...

Dopo il Quantitative easing. Chi ha venduto il debito alle banche centrali nazionali? : Secondo la Banca per i Regolamenti Internazionali il peso dei titoli di Stato nazionali sul totale degli attivi è per l'Italia al 20%, un valore tra i più alti al mondo. L'unica eccezione degna di ...

Quantitative easing - il piano della Bce è fallito. Per ripartire occorre dare moneta all’economia reale : Qual è il bilancio finale del Quantitative easing? Il Qe appena terminato è stato sufficiente per evitare una nuova crisi dell’eurozona e, per quanto ci riguarda, dell’economia italiana? La risposta è negativa. Il programma di espansione monetaria lanciato dalla Banca centrale europea nel marzo 2015 e terminato alla fine di dicembre 2018 ha creato dal nulla moneta per ben 2600 miliardi di euro: una somma enorme, pari a circa il 20% ...

Quantitative easing contro buyback : ecco chi è stato più decisivo per la corsa di Wall Street : «Il Quantitative easing , insieme alla protratta fase di politica monetaria caratterizzata da tassi zero, ha creato condizioni espansive senza precedenti, di cui le società americane hanno ...