Federer batte Shapovalov e ' vola' in finale a Miami

Miami open - Federer batte Shapovalov : è in finale : Miami Garden, Florida,, 30 marzo 2019 - Roger Federer ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 6-2, 6-4 nelle semifinali del Miami open di tennis . Federer, tre volte campione del torneo, domenica ...

Tennis - Miami : Federer batte Anderson e trova Shapovalov in semifinale : Nella parte bassa del tabellone, rimasta presto orfana di attesi protagonisti, a cominciare da Alexander Zverev , numero 3 del mondo e secondo favorito del torneo, nonché finalista dodici mesi fa, ...

Miami Open 2019 : Federer batte Anderson - è in semifinale con Shapovalov : Un Roger Federer sontuoso si è qualificato per la semifinale del Masters di Miami , secondo 1000 della stagione. Sul cemento dell'Hard Rock Stadiumm, si è vista la miglior versione del Re contro il ...

Miami Open 2019 - i risultati di oggi : Federer batte Medvedev e vola ai quarti : Federer-Medvedev, la cronaca Nel primo set match in totale equilibrio fino al nono game, con turni di battuta rapidi e pochissime chances per chi risponde. All'improvviso però si accende Federer , ...

Miami - Federer batte Albot in rimonta. Fuori Zverev - Cilic e Khachanov : Il numero tre del mondo e testa di serie numero due del torneo è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo David Ferrer , che si toglie una soddisfazione immensa in quella che è la sua ultima volta a ...

Navratilova non ha dubbi : “Federer gioca fino al 2020 - vuole le Olimpiadi. Record Connors? Lo batte senza tornei minori” : Martina Navratilova si esprime sul futuro di Roger Federer: secondo l’ex tennista, il campione svizzero giocherà almeno fino alle Olimpiadi 2020 e batterà il Record di tornei di Jimmy Connors Quale sarà il futuro di Roger Federer, con 100° tornei vinti in bacheca, 20 Slam e soprattutto 38 anni da compiere ad agosto? Il campione svizzero non ha più nulla da dimostrare, gioca per divertirsi e competere con i migliori e davanti a sè ha ...

Tennis : Indian Wells - Thiem batte Federer : Dominic Thiem ha vinto il torneo di Tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il primo set è andato allo svizzero, poi l'austriaco è riuscito a ribaltare il risultato del BNP ...

Tennis : Indian Wells - Thiem batte Federer : ANSA, - Indian Wells, California, 18 MAR - Dominic Thiem ha vinto il torneo di Tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il primo set è andato allo svizzero, poi l'austriaco è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Dominic Thiem raggiunge Roger Federer in finale battendo in tre set Milos Raonic : Prima finale importante sul cemento della carriera per Dominic Thiem. L’austriaco riesce a centrare l’ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells battendo con il punteggio di 7-6(3) 6-7(3) 6-4 il canadese Milos Raonic, guadagnandosi così un appuntamento per domani (alle ore 23:30 italiane) contro Roger Federer, dal momento che lo svizzero ha approfittato del ritiro senza giocare di Rafael Nadal, che ha impedito lo svolgimento ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Nadal batte Kachanov ed ora c’è la super sfida con Federer : La seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells metterà di fronte Roger Federer e Rafael Nadal. Lo spagnolo raggiunge dunque lo svizzero, dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con due tiebreak dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Una partita veramente bellissima, con Nadal che ha saputo sopportare anche un problema al ginocchio destro che ha sicuramente condizionato il maiorchino, specialmente nel secondo set. PRIMO ...

Tennis - sorpresa a Indian Wells : Djokovic fuori. Federer batte Wawrinka. Nadal facile : ... Nadal facile La sconfitta di Djokovic è avvenuta lo stesso giorno in cui Naomi Osaka, numero uno al mondo femminile, ha visto svanire le sue speranze di difesa del titolo, cedendo 6-3 6-1 a Belinda ...