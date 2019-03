Tonno Mare Aperto | gusto e genuinità in una lattina facile da aprire

dilei

(Di venerdì 29 marzo 2019) Le ricette migliori sono quelle che richiedono pochi ingredienti di alta qualità. Sono i dettagli a conquistare il palato: dalla scelta delle materie prime, al metodo produttivo fino all’attenta conservazione.conosce bene il segreto, ed esalta tutto ildelgrazie a una ricetta essenziale, priva di additivi e conservata in lattine sostenibili e facili daIl metodo di apertura easy-peel sostituisce la lamina di metallo con la pellicola di alluminio, evitando ferite. Ciò rende i contenitori disicuri anche per anziani e bambini. Il marchio d’altronde è estremamente attento al benessere dei consumatori, ma anche alla tutela dell’ambiente. A partire dall’acquisizione da parte del gruppo spagnolo Jealsa Rianxeira avvenuta nel 2015, si è impegnato in un percorso produttivo estremamente innovativo ed eco-friendly....

BlossomSilvia : Aggiornamento: ha usato il mio metodo ma con tonno 'pregiato'. Questa ricetta non va fatta con materia prima di qua… - MarisaBasile12 : @Cettina55947248 @Frances38883640 @Antonel12946008 @Julia78792 @MetaErmal Stile lupo di mare...per la televendita del tonno.???? - EssePerVendetta : RT @erco_fabio: 'Tonno mare aperto. Aperto come te.' #noneladurso -