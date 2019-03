Imam | donne e fact checking Ma c' è chi non vuole capire

ilgiornale

(Di venerdì 29 marzo 2019) Di bufale in giro ce ne sono molte: sarà per questo che il "checker" di Open, David Puente, pasticcia un po" quando affronta caso dell"in arrivo in Italia. Puente, si sa, si arroga l"improbo compito di stabilire cosa sia vero o falso, ma in questo caso assume come punto di partenza una tesi inesistente e si cimenta con il compito di smentirla.Il, detto in altri termini, arriva alla conclusione che l"- presto protagonista di un evento a Milano - "non insegna affatto a pestare le mogli con bastoni". Ma l"articolo del Giornale sottoposto a tale rigoroso verifica non afferma affatto che l"in questione inciti all"uso del bastone. Come ha spiega chiaramente al Giornale Lorenzo Vidino, uno dei massimi esperti mondiali di islamismo, l"Jasem al Mutawa "insegna che la moglie non va picchiata con bastoni pesanti, ma con mano leggera, per farlechi ...

