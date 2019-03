Formigoni resta in carcere e si sfoga | il letto è troppo corto per lui

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roberto, per tanti anni, ha governato una regione importante come la Lombardia. Che un politico di spicco finisca infa sempre notizia, ma adesso la luce sulla vicenda riguarda un altro problema. Il riferimento va all'opportunità che un uomo ormai avanti negli anni possare all'interno di un istituto penitenziario, con tutti i disagi che ne derivano. Non a casoaveva chiesto che la pena detentiva venisse commutata in arresti domiciliari, ma l'istanza è stata respinta con motivazioni abbastanza nette, nonostante quelle che sono le lamentele del diretto interessato, messe in rilievo da diversi giornali tra cui Il Giornale.è stato condannato per corruzione Robertodeve scontare una condanna a cinque anni e dieci mesi per corruzione, la sua richiesta di arresti domiciliari è stata respinta poiché, secondo il procuratore generale ...

