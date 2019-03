Droga : operazione a Udine - 22 arresti : ANSA, - Udine , 29 MAR - E' in corso in queste ore a Udine un' operazione anti Droga della Polizia eseguita dal personale della Questura di Udine e del Servizio Centrale Operativo nei confronti di 30 ...

Maxi operazione Polizia di Stato : 90 kg Droga sequestrati e 41 arresti : Roma – Maxi operazione della Polizia di Stato . Oltre 90 kg di sostanza stupefacente sequestrata, tra hashish e marijuana, e ben 41 le persone finite in manette, per la maggior parte nigeriani. Sono questi i risultati delle operazioni anti droga condotte dagli agenti della Polizia di Stato sul territorio di Roma. Punto focale dell’intervento, che ha permesso di assicurare alla giustizia pericolosi ‘corrieri’, con borsoni e ...

Operazione anti Droga in centro a Pordenone : E' in corso dalle prime ore dell'alba una vasta Operazione della Polizia di Stato di Pordenone che sta eseguendo arresti e perquisizioni, nei confronti dei componenti, tutti giovani richiedenti asilo, ...

Operazione anti Droga Cc nel Napoletano : ANSA, - NAPOLI, 11 MAR - Un' Operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli è in corso tra l'area stabiese e la Penisola Sorrentina in seguito a indagini coordinate dalla ...

Traffico di Droga : operazione della Dia tra Sicilia e Calabria : La Dia (Direzione investigativa antimafia) ha avviato alle prime luci dell’alba un’ operazione che ha portato a 32 arresti tra le province di Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere dedita al Traffico e allo spaccio di droga , detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento. L’ operazione denominata ...

Droga - operazione CC in tre province : ANSA, - CAMPOBASSO, 1 MAR - Si è conclusa alle prime luci del giorno una vasta operazione anti Droga dei Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, coordinati dalla locale Procura, che ha ...

Operazione anti Droga al Quartaccio - 20 arresti : le immagini del blitz : La polizia ha eseguito venti arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al termine di un blitz nel quartiere romano del Quartaccio , centro del traffico di hashish, ...

Roma : ampia operazione antiDroga al Quartaccio - 20 persone in manette : Roma – Questa mattina gli investigatori del Commissariato Primavalle, coadiuvati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con l’ausilio di un elicottero della Polizia, hanno eseguito, nella borgata ‘Quartaccio’, 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione ...