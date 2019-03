Conte è sempre più vicino all' Inter | in attesa di una soluzione della vertenza col Chelsea

Luigi Di Maio - il tentativo disperato di Conte : perché lo difende sempre : I guai per Luigi Di Maio non finiscono mai, a cominciare da quelli esterni, con la terza sconfitta consecutiva dopo le elezioni in Basilicata, per finire a quelli interni, cioè l'ascesa inarrestabile della popolarità di Giuseppe Conte anche tra i più fedeli collaboratori del vicepremier. Con Giggino

Intesa CNR-ENI - Conte : “Creeremo nuovi enti di ricerca su diversi temi” - “investiremo sempre di più” : “Creeremo nuovi enti di ricerca su diversi temi“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lecce, dove è stato presentato un accordo tra Cnr ed Eni per un piano articolato di ricerca e sviluppo in settori fondamentali della crescita sostenibile. “Questo governo continuera’ a battere sul tema della ricerca. Siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi e dobbiamo colmare questo gap, quindi investiremo ...

Giuseppe Conte celebra la Festa del papà : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza - quello che conta è cercare di esserci sempre" : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza, quello che conta è cercare di esserci sempre". Con questa frase il premier Giuseppe Conte ha deciso di festeggiare la Festa del Papà su Twitter. Il post è accompagnato da una foto che ritrae il Primo Ministro italiano con il proprio figlio. Un'immagine tenera che raffigura Conte, al telefono, che sistema la camicia del figlio Niccolò, nato nel 2008. Il ...

Tav - Fassino (Pd) : “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo” : “Mi sembra che Conte, giorno dopo giorno, sia perdendo quella collocazione terza che aveva scelto all’inizio tra Lega e M5s. Conte, in realtà, si sta schiacciando sempre di più sui 5 Stelle senza avere il coraggio di dirlo. Siamo alla commedia degli equivoci”. Sono le parole del deputato Pd, Piero Fassino, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “Sulla Tav” – continua – “la ...

Calcio e vitamina D : ecco quali alimenti li Contengono e perché latte e derivati non sono sempre consigliati : Il Calcio e la vitamina D sono fondamentali per il nostro organismo e per il nostro benessere generale. Il Calcio, in particolare, è da sempre associato al latte a ai suoi derivati, ma in realtà è contenuto in diversi altri alimenti e ne sono ricchissimi soprattutto alcuni vegetali. Il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, spiega attraverso la propria pagina Facebook quali alimenti la contengono e fa il punto su una questione ...

Sergio Mattarella e Giuseppe Conte - l'indiscrezione : rapporti sempre più freddi tra i due : E venerdì 1 marzo mentre a Versailles si arrivava a una dichiarazione congiunta a favore della Tav con il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il premier remava contro, negando di essere favorevole ...

Conte : la vicenda Regeni è un ferita sempre aperta : Roma, 24 feb., askanews, - L'uccisione di Giulio Regeni è 'una ferita aperta'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una dichiarazione a margine del vertice tra l'Unione europea e ...

Casaleggio : "Il voto su Rousseau Conterà sempre di più. Già un migliaio di autocandidature per Europee " : "Il pranzo con Beppe Grillo e Luigi Di Maio? È andato bene. Abbiamo parlato a tutto tondo del Movimento, gli sviluppi verranno definiti, verranno discussi". Lo dice Davide Casaleggio in un colloquio con il Corriere della Sera, rifiutando però l'idea di una lenta trasformazione in un partito: "E' un Movimento digitale"."Non ci stiamo trasformando in un partito - precisa - Questa è una semplificazione giornalistica che spesso ...

Davide Casaleggio : "M5S non sarà un partito - il voto su Rousseau Conterà sempre più" : Dopo il flop in Abruzzo e dopo il caos per il voto sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau, Davide Casaleggio ha deciso di rompere il silenzio. E lo fa con un colloquio al Corriere in cui spiega qual è il futuro del Movimento: "Non ci stiamo trasformando in un partito. Questa è una semplificazione giornalistica che spesso abbiamo visto negli anni. Il filo rosso resta il voto online, anzi, noi continuiamo a votare una volta ogni venti ...

Sanremo Young - Antonella Clerici e il dramma in diretta : 'Perché sempre a me?' - clamorosa Contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young , con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all'Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e ...

