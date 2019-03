Pomeriggio Cinque | Predolin si sposa | matrimonio in diretta dalla d’Urso

Jane Alexander torna con Elia? La risposta a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Jane Alexander non torna insieme a Elia Fongaro Barbara d’Urso ha da poco intervistato Jane Alexander a Pomeriggio Cinque in merito alla sua rottura con Elia Fongaro. In questa circostanza l’attrice ha rivelato i motivi per cui si sono detti addio, non nascondendo di starci ancora male. Successivamente la conduttrice del rotocalco pomeridiano ha chiesto a Jane se abbia mai pensato di ritornare insieme a Elia Fongaro o ...

Pomeriggio Cinque lite furibonda tra Morena Funari e Craig Warwick : E’ scoppiata una vivace discussione a “Pomeriggio cinque” tra Morena Funari e il sensitivo Craig Warwick. La vedova Funari sarebbe furiosa con Craig perché le avrebbe detto di avere un messaggio da parte del marito defunto. «Non bisogna scherzare con questi argomenti. Ci sono persone che hanno perso un marito, un fratello, un figlio e soffrono. Warwick è entrato a gamba tesa nella mia vita privata, senza che io gli avessi ...

Pomeriggio Cinque Lucia Bramieri presenta il suo fidanzato Gianluca Mastelli : Lucia Bramieri ha attraversato un lungo periodo di solitudine, ma ora si è fidanzata con un uomo più giovane di dieci anni, Gianluca Mastelli, e lo ha presentato a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti nella puntata di “Pomeriggio 5”. L’unione ha lasciato perplessi gli opinionisti in studio. Qualcuno ha messo in dubbio la sincerità dei sentimenti di Mastelli, ma ha anche riconosciuto la felicità negli occhi della vedova Bramieri. A essere ...

Siamo sicuri che «Live – Non è la D’Urso» non sia «Pomeriggio Cinque»? : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D’Urso è emozionata. Anzi, «terrorizzata». «È la prima puntata di un debutto che mi emoziona tantissimo. Sono spaventata, ma ho tantissima voglia di entrare nelle vostre case», spiega la conduttrice mentre I Love It rimbomba nelle casse e una luce fortissima incornicia il suo viso, talmente iridescente da alternarne i lineamenti. Siamo alla ...

Pomeriggio Cinque botta e risposta tra Matteo Gentili e Alessia Prete : Matteo Gentili è stato intervistato da Barbara D’Urso durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Il calciatore ha replicato all’ex fidanzata Alessia Prete che ha conosciuto proprio durante il “Gf”.Alessia Prete aveva raccontato che la storia d’amore con Matteo Gentili era entrata in crisi a causa di alcune sue mancanze affettive ma aveva anche aggiunto di essere ancora innamorata. Gentili a “Pomeriggio Cinque” ha dichiarato di essere ...

GF - Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete a Pomeriggio Cinque : "La situazione non è delle migliori e lei va in vacanza..." : Matteo Gentili, il calciatore che ha preso parte alla quindicesima edizione del Grande Fratello, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.Il calciatore viareggino ha replicato alla fidanzata (o forse ex fidanzata...) Alessia Prete che ha conosciuto proprio durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5.prosegui la letturaGF, Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete a Pomeriggio Cinque: ...

Pomeriggio Cinque il giallo di Wanda Nara con i suoi presunti toyboy : Al programma di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” si parla sulla situazione sentimentale di Wanda Fisher. La Fisher qualche tempo fa aveva dichiarato di essersi fidanzata con Edoardo dopo aver lasciato Luciano, il precedente toyboy. Un suo amico, ha detto di essere stato contattato da Wanda per procurargli un ragazzo giovane e muscoloso, che fingesse di essere il suo compagno in un servizio fotografico. Qual è la verità? A fine ...

mediaset * Pomeriggio Cinque MAGAZINE : « IN ESCLUSIVA LE PRIME IMMAGINI DEL PRIMO FIGLIO DI PAOLA CARUSO » - : Spazio anche alle opinioni dei protagonisti del momento, ai fatti di cronaca fino alla dolce vita dello star system. La rivista è curata da Fivestore. POM5_09 COVER

Maria Monsè finisce in ospedale dopo lo scontro a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Maria Monsè in ospedale dopo lo scontro con la Marchesa d’Aragona Ieri Pomeriggio Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona hanno litigato molto furiosamente a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. In quella circostanza la Marchesa ha anche preso per il polso la popolare showgirl, facendole al quanto male. Motivo per cui oggi Maria Monsè ha annunciato di dover andare in ospedale per fare degli accertamenti. Difatti la ...

Matteo Gentili lascia Alessia Prete con un video messaggio a Pomeriggio Cinque : La storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili è nata sotto lo sguardo di Barbara D’Urso nella quindicesima edizione del Grande Fratello e si è conclusa sempre sotto gli occhi della conduttrice ma questa volta a Pomeriggio Cinque. È successo nella puntata in onda lunedì 4 marzo, quando il calciatore ha mandato un video messaggio per chiudere la relazione con la piemontese (QUI il video). Alessia Prete e Matteo Gentili, la crisi ...

Pomeriggio Cinque : Marchesa d’Aragona e Maria Monsè sfiorano la rissa : Marchesa d’Aragona attacca Maria Monsè: è scontro a Pomeriggio 5 E’ appena andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte della trasmissione quotidiana di Canale 5 ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso oggi in studio per dibattere di tale argomento, tra i quali anche la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé. Quest’ultima ha iniziato a parlare del suo ...