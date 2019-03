MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Argentina

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Tutto è pronto per il secondo appuntamento del Mondiale2019. Il Circus, infatti, si sposta in Argentina per la gara sul circuito di Termas de Rio Hondo. Abbiamo ancora negli occhi e nella mente lo spettacolare esordio del Gran Premio del Qatar con il successo di Andrea Dovizioso in extremis su Marc Marquez. Vedremo lo stesso canovaccio anche in Argentina? La Yamaha risorgerà? Cerchiamo di analizzare gli spunti più importanti del fine settimana con i cinque quesiti più importanti in vista di Termas de Rio Hondo.1 La Honda sarà ancora la moto da battere in Argentina? Se Losail non è, quasi mai, territorio di conquista ideale per la moto giapponese, Termas de Rio Hondo, invece, vede quasi sempre Honda davanti a tutti. L’anno scorso, addirittura, fu Cal Crutchlow a salire sul gradino più alto del podio, anche per colpa dei “disastri” di Marc Marquez. Il campione ...