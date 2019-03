Grillo contro tutti | «Salvini un bluff | Toninelli con una leggera sindrome di Asperger»

Grillo furioso contro Luigi : troppo subalterno alla Lega : Cinque Stelle e congiunzioni astrali. C'era, fino a qualche mese fa, quella evocata dall'avvocato romano Camillo Mezzacapo nei colloqui intercettati con Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, ora indagato per corruzione. Un vento in poppa, con il M5s al governo a Palazzo Chigi e al Campidoglio, che sarebbe stato sfruttato, in quel caso, per il fiorire degli affari illeciti contestati dai magistrati. Dopo l'ennesimo tonfo ...

Vaccini - Grillo : “Quello contro il morbillo resta - c’è un’epidemia in atto” : “C’è una epidemia in atto, resta l’obbligo che viene determinato da dati epidemiologici, quando ci potremo rasserenare il governo valuterà se togliere l’obbligo”. Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite di Tagada’ (LA7). L'articolo Vaccini, Grillo: “Quello contro il morbillo resta, c’è un’epidemia in atto” sembra essere il primo su Meteo Web.

Beppe Grillo contro Silvio Berlusconi : “Le parole gli scappano come peti” : Beppe Grillo contro Silvio Berlusconi. Pubblicando un video in cui il leader di Forza Italia insulta chi sostiene il governo e il M5s, il garante pentastellato scrive: "Le parole gli scappano come peti, i pensieri sono rivolti al suo caleidoscopio e tamarro universo immaginario. Il vecchio puffo senza contegno e senza misura”.Continua a leggere

Beppe Grillo - la reazione dell'ex fondatore contro Di Maio : Becchi - la profezia apocalittica : Dopo l'ultima modifica allo statuto dell'associazione del Movimento 5 stelle che ha materialmente estromesso Beppe Grillo da ogni carica che conta, l'interrogativo che serpeggia tra gli attivisti grillini è proprio sulla reazione del fondatore, declassato a garante. Il prof. Paolo Becchi, che lo con

Grillo contro la manifestazione antirazzista di Milano. Un altro salviniano tra noi : Il penoso quanto inopportuno esercizio di benaltrismo (“Razzismo? Ma parliamo di poveri e di Tav…”), esibito da Beppe Grillo dopo la marcia dei 200mila a Milano sabato scorso, evidenzia ancora una volta, se ce n’era bisogno, quale sia la personalità vera del padre spirituale dei pentastellati; il movimento che annunciava la catarsi disintermediata della nostra asfittica democrazia e l’entrata nel regno di Gaia. Se gratti il comico ...

Protesta no-vax contro Beppe Grillo davanti al teatro Colosseo di Torino : "Menzomnia. Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna". È lo striscione che un gruppo di genitori sostenitori della libertà di cura hanno steso questa sera davanti all'ingresso del teatro ...

Beppe Grillo in tribunale a Roma : testimonia nel processo contro ex militante M5S Favia : L'ex militante M5S è a processo e Beppe Grillo si presenta in tribunale come testimone. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è arrivato poco fa a piazzale Clodio per testimoniare nel processo che vede ...