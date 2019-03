Se si digita www m5s it si apre il sito della Lega con Matteo Salvini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Se sisu Internet www.m5s.it spunta il faccione diche, con il pollice in su, dà il benvenuto sulNord. Il dominio m5s.it, porta infatti direttamente su www.nord.org,perfettamente aggiornato che si riferisce agli alleati di governo. Uno scherzo? Non è dato sapersi, quel che è certo finora è che il dominio m5s.it è stato registrato il 31 marzo del 2010 ed è stato poi aggiornato il 16 aprile del 2018 da chi però non si sa perché i dati del proprietario sono nascosti. Non trapela nulla neanche sull’autore del reindirizzamento alNord, di cui in tanti sul web stanno chiedendo spiegazioni. In ogni caso, l’indirizzo in questione non ha nulla a che fare con ilufficiale del Movimento 5 Stelle, che è www.movimento5stelle.it.L'articolo Se siwww.m5s.it siilcon...

HuffPostItalia : Scherzo in rete? Se si digita - TricomiF : RT @ValeryMell1: Di che ci stupiamo? Sono UGUALI, sovrapponibili. Stesse teste di c..uoio, stessi metodi fascisti, non ci ragioni manco sul… - loanartemisia : RT @ValeryMell1: Di che ci stupiamo? Sono UGUALI, sovrapponibili. Stesse teste di c..uoio, stessi metodi fascisti, non ci ragioni manco sul… -