Sampdoria | Mantovani | ' Vialli arriva? Scommetto di sì | sarei onorato di entrare nel cda'

Cessione Sampdoria - Vialli presidente : Enrico Mantovani conferma : Cessione Sampdoria – “Ho parlato con Luca Vialli un paio di settimane fa. Sarebbe bellissimo vederlo sulla poltrona di presidente della Sampdoria che a lungo e’ stata occupata dalla mia famiglia. E pur non sapendo nulla di ufficiale, credo sia una ipotesi molto concreta, perche’ il nome di Vialli e’ una garanzia”. Sono le parole di Enrico Mantovani , ex presidente della Samp a Radio24, che commenta così ...

Sampdoria - Mantovani : «Vialli presidente? Qualcosa c’è» : «Ho incontrato Vialli di recente a Milano, sta bene, ci siamo scambiati qualche mail e so che Qualcosa c’è. Non credo che si farebbe coinvolgere se non ci fosse Qualcosa di serio». Con queste parole – riportate da “Sport Mediaset” – Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio 24 parla della trattativa […] L'articolo Sampdoria, Mantovani: «Vialli presidente? Qualcosa c’è» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...