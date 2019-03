Non è più il Medioevo quando il mondo finiva ai confini del castello

"I libri e la cultura Non hanno più confini" : All'epoca forse in maniera più visionaria e con i sogni di una giovane adulta che si affacciava al mondo'. Nel suo lavoro l'Europa ha un peso? 'Se nz'altro ha un peso importante. Giorgio è tradotto ...

Mancini : 'Missione compiuta. Lo sfogo di Balotelli? Non so con chi ce l'avesse' Quagliarella : 'Ho 36 anni ma Non me li sento' : 'Missione compiuta, l'abbiamo pressa bene subito, il risultato era scontato ma era importante fare dei gol. E poi la concentrazione, perché il risultato non era in pericolo, e la concentrazione ...

Italia-Liechtenstein - Mancini : 'Missione compiuta. Balotelli Non è un problema' : ... per fare gol e per fare azioni come se fosse una partita 'vera' e non contro un avversario più debole del solito", le parole del Ct azzurro ai microfoni di Rai Sport nel post gara. Mancini che ha ...

Ora solare e legale - svolta Ue : dal 2021 Non ci sarà più il cambio : Arriva la svolta in Europa per quanto riguarda il passaggio dall’ora solare a quella legale. Il Parlamento europeo ha infatti votato lo stop del passaggio dall’ora solare a quella legale, e viceversa, a partire dal 2021. Come riferisce la sala stampa del Parlamento europeo, è stata approvata una risoluzione legislativa con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti. Si stabilisce quindi che il 2021 sarà l’ultimo anno in cui avverrà il famoso ...

Barbara d’Urso furiosa : “I gay Non sono malati - Non inviterò più quella persona” : Barbara d’Urso contro il santone: la conduttrice diventa una furia Sfuriata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice è letteralmente sbottata contro un suo ospite, il santone di Corcolle diventato popolare per via del suo presunto legame con Gesù. L’uomo, un pensionato della provincia romana, sostiene da tempo di essere in contatto con Dio […] L'articolo Barbara d’Urso furiosa: “I gay non sono malati, ...

Unione europea : parlamentari italiani e francesi per l'ulteriore integrazione - tedeschi più restii. E i "populisti" Non fanno fronte comune : ... German and Italian Parliamentarians on EU and EMU Reforms" i cui risultati sono stati presentati il 26 marzo a Roma da Massimo Bordignon, docente di scienza delle finanze all'Università Cattolica di ...

L’ex di IanNone punzecchia Belen Rodriguez - l’affronto di Audrey Bouettetiger : “più bella di lei” [GALLERY] : Audrey Bouettetiger e la frecciatina social a Belen Rodriguez: tra le storie Instagram dell’ex di Iannone spunta l’affronto alla sexy argentina Audrey Bouettetiger è stata protagonista del gossip nelle ultime settimane. L’ex ombrellina è stata per un brevissimo periodo legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, noto anche per essere stato fino a quest’estate l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dopo aver chiuso ...

Più sconti all'Imu sui capanNoni - torna il superammortamento : il governo si gioca la carta del dl Crescita : Tra i 61 articoli del provvedimento che circola in queste ore, trova spazio - tra le misure per stimolare l'economia - un bonus per la valorizzazione dell'edilizia: le imprese di costruzione o di ...

[Il ritratto] Patsy Kensit Non è più un "mostro". Quelli che la insultavano mentre soffriva - sì : E adesso? Ora che il fisico non è più sformato dalla sofferenza e dalla tristezza? Ora che l'aspetto torna molto vicini ai tempi migliori, e che la malattia non l'ha uccisa anche se le ha chiesto ...

Scrive Enzo Sciabica sullo StagNone - un patrimonio sempre più a rischio : ... fa crescere i consumi e il mercato, aumenta l'ente supremo Pil…..Questa ecologia di mercato -purtroppo- ha influenzato e contagiato anche parte del mondo ambientalista. E così, sempre più ...

Sfida BanNon-Calenda. L'ex guru di Trump : 'Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo' : ... "l'Italia è in questo momento politicamente il luogo più importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del ...

Sfida BanNon-Calenda. L'ex guru di Trump : "Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo" : Per Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e guru sovranista, "l'Italia è in questo momento politicamente il luogo più importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del dibattito oggi a Roma con Carlo Calenda."Io ho lavorato a questo progetto populista nazionalista in questi ultimi dieci anni ed è questa la ragione per cui ...

Macron si attovaglia con Xi : maxi-commessa da 30 miliardi per 300 Airbus e 13 intese commerciali - la Cina Non è più un "rivale sistemico" : Dopo averlo definito durante la sua visita in Italia un "rivale sistemico", Emmanuel Macron è pronto per attovagliarsi con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Parigi per l'inizio ufficiale della sua visita a 55 anni dal riconoscimento di Charles De Gaulle della Repubblica Popolare. In prima linea nell'attaccare l'Italia per la sua adesione alla Via della Seta e alle annesse intese commerciali con Pechino, il presidente francese ha ...

Ornella VaNoni/ Video - quelle confessioni hot : 'La mia farfallina Non canta più' : Ornella Vanoni si esibisce a Domenica In ballando. Poi ricorda i suoi amori del passato, ma commette una piccola gaffe. 'Sei zocc*la'