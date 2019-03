Champions | Van der Sar | Ajax in fiducia | possiamo battere la Juventus

Champions - Van der Sar : 'Ajax in fiducia - possiamo battere la Juve' : ... Edwin Van der Sar , direttore generale dell' Ajax ed ex portiere tra le altre proprio della formazione bianconera, presenta così ai microfoni di Sky Sport il doppio confronto valido per i quarti di ...

Van Gaal fiume in piena : “Mourinho e Solskjaer noiosi - ma il secondo vince. Sulla favorita per la Champions…” : Un fiume in piena. Louis Van Gaal, che ha annunciato da poco di non allenare più, ha concesso alla BBC un’intervista molto interessante parlando del Manchester United. Se la prende, soprattutto, con il suo collega José Mourinho. Ecco le sue parole. MANCHESTER UNITED – “Mi voleva anche il Tottenham, era una scelta migliore perchè lo United era una squadra vecchia e sapevo che avrei dovuto trasformarla. C’erano sette ...

A tutto Van Gaal : 'Solskjaer? Mette il pullman davanti alla porta. Champions - tifo City' : Una caratteristica immutabile: la sincerità: "Quante persone nel mondo del calcio dicono la verità come faccio io? Per questo sono ancora così amato. E questa è la mia vittoria più bella". Il ...

Golf – Maybank Championship : Elvira in vantaggio su Lipsky - Migliozzi 22° : Eurotour: nel Maybank Championship occasione per Nacho Elvira, 22° Migliozzi. Lo spagnolo ha due colpi di vantaggio su David Lipsky. Pavan 30°, Paratore 60° Lo spagnolo Nacho Elvira è il nuovo leader con 203 (65 72 66, -13) colpi a un giro dal termine del Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, che si sta svolgendo sul percorso del Saujana G&CC (par 72), a Kuala Lumpur in Malesia, Sono in ...

LIVE Chaumont-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - Block Devils avanti con fatica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chaumont-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico sul campo della formazione francese, sulla carta la più debole delle otto formazione qualificazione alla fase a eliminazione DIRETTA della massima competizione continentale per importanza. I Campioni d’Italia, primi in campionato con tre punti di ...

LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA. Le turche tornano avanti : 1-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Fenerbahce, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le toscane che vanno a caccia dell’impresa contro la corazzata turca, serve una vittoria per poter ambire seriamente alle semifinali visto che settimana prossima bisognerà affrontare l’ostica trasferta di Istanbul. Le ...

Spinazzola-Bernardeschi-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-1 - la formazione russa passa in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

Manchester United avanti in Champions - la "pacata" esultanza di Evra e Pogba in tribuna a Parigi : Una rimonta pazzesca quella del Manchester United che vince a Parigi 3-1 e si qualifica ai quarti di Champions. In tribuna, al "Parco dei Principi", esultanza incontenibile di Pogba, che era squalificato, e dell'amico Evra, ex dei Red Devils e compagno di squadra del francese alla Juventus.

Champions - impresa Ajax : ora in quota è davanti alla Juve : ROMA - Difficilmente conquisterà la Champions League, ma dopo lo storico 4-1 al Bernabeu l'Ajax conquista un posto in primo piano nella massima competizione europea, ma anche nelle valutazioni dei ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live : Ajax avanti di due gol al Bernabeu! : Risultati Champions League: Diretta gol live score del ritorno degli ottavi oggi, martedì 5 marzo. Borussia Dortmund Tottenham e Real Madrid Ajax.

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson in trionfo davanti a Rory McIlroy. Buon 17° Francesco Molinari : Finisce con il trionfo di Dustin Johnson il WGC-Mexico Championship 2019. Il trentaquattrenne nato a Columbia (South Carolina) ha letteralmente dominato la scena, concludendo i quattro giri sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico in -21, che tradotto in colpi significa 263 (64 67 66 66). Per Johnson si tratta del sesto trionfo in un torneo del WGC: sarebbe record, se non esistesse un signore di nome Tiger Woods che di questi ...