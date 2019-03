Addio all’ora legale | via dal 2021?

vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Fine del cambio dell’ora dal? Ovvero, quello che faremo nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo prossimi, potrebbe essere uno degli ultimi spostamenti delle lancette (un’ora avanti)? Il Parlamento Europeo vuole abolire il cambio tra orae ora solare, ma la fine del cambio di orario potrebbe non arrivare mai, visto che gli Stati membri continuano a non essere d’accordo sulla proposta avanzata dalla Commissione Ue lo scorso anno.La risoluzione del Parlamento precisa che i Paesi dell’Ue che decidono di mantenere l’oradovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobreL’idea di Bruxelles, contestata fin dall’inizio, nasce da una consultazione ...

