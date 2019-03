tuttoandroid

(Di martedì 26 marzo 2019)riceve l’autorizzazione come Istituto di Moneta Elettronica in, trasferisce la sede da Londra e nomina il Chief International Development Officer che si occuperà dell'ingresso inmercati.L'articolosi “sposta” inpercon lae sipermercati proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Satispay si “sposta” in Lussemburgo per evitare guai con la Brexit e si prepara per nuovi mercati -