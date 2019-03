Roma | scontro tra automobile e bus | 73enne in prognosi riservata

Roma : scontro a tennis-paddle tra nord e sud - inizia il tradizionale torneo : Roma – Roma nord vs Roma Sud. Si rinnova sui campi da tennis la scherzosa e ormai tradizionale rivalita’ tra le due zone della Capitale. In questo caso ‘Una rete per il tennis’ ha organizzato un torneo tra circoli della zona nord e Sud di Roma. L’evento ha il patrocinio del Comune di Roma. Si parte il 31 marzo dal circolo tennis club ‘Le Molette’ di via del Casale di San Nicola, a Roma nord. In programma ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : entrano in scena Spagna e Svizzera - scontro diretto importante tra Svezia e Romania : Le Qualificazioni per gli Europei 2020 di Calcio sono entrate nel vivo con lo svolgimento della prima giornata per 7 gironi, mentre quest’oggi sarà il turno degli ultimi 3 raggruppamenti che completeranno la prima tornata di incontri di questa finestra per le Nazionali. Oltre all’attesissimo esordio dell’Italia a Udine con la Finlandia, ci sono sette match in programma che cominceranno a partire dal primo pomeriggio e che ...

Sblocca cantieri - scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Roma - fuga finisce in scontro tra volanti e scooter : di Silvia Mancinelli Un inseguimento rocambolesco nelle strade del Nomentano e fino a San Basilio . I banditi in fuga in sella a un TMax forzano il posto di controllo della volante. I rinforzi ...

Roma - dopo il ko col Porto scontro tra Monchi e i tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...

Far west a Tor Bella Monaca - Roma - : in un video lo scontro tra agenti - spacciatori e residenti : Alcuni poliziotti che avevano fermato un'auto per un controllo antidroga sono stati circondati da un gruppo di ragazzi. Tensione alle stelle e gli agenti hanno dovuto estrarre per un attimo la pistola ...

Serie A - l’analisi della giornata : Piatek Vs Zapata - è il festival del gol. Roma e Lazio pronte ad approfittare dello scontro diretto : Si torna in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partita della Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita ...

Gli eccessi del Movimento 5 stelle e quelli di Macron nello scontro tra Roma e Parigi : Evocare il confronto con i rapporti italo-francesi alla vigilia della Seconda Guerra mondiale mi sembra davvero eccessivo. Ma è altrettanto certo che la situazione che si è creata tra Roma e Parigi non si può ridurre a qualcosa che semplicemente somigli alla testata di Zidane e Materazzi (dopo le frasette irriverenti di quest'ultimo su qualche parente femminile del grande Zizou).I francesi ci mettono impegno nel rendersi ...

Scontro Roma-Parigi : “Mettete il tricolore francese alle finestre”. La rivolta delle bandiere : Il sindaco di Imperia, l’ex ministro Claudio Scajola ieri ha atteso il crepuscolo e poi ha illuminato la facciata del suo municipio con luci blu, bianche e rosse. Quelle del tricolore francese. Il rettore dell’ateneo di Torino, Gianmaria Ajani, invece, ha fatto mettere la bandiera della République sulla facciata del rettorato, accanto a quella ital...

Scontro Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma | : Tensione alle stelle tra i due paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Scontro Roma-Parigi - Ue : caso bilaterale : 13.04 "Si tratta di una questione bilaterale". Così uno dei portavoce della Commissione Ue in merito alla crisi diplomatica tra Francia e Italia. Intanto prosegue la polemica per l'incontro di Di Maio con i gilet gialli, ritenuta dai francesi "ingerenza inopportuna".La ministra francese Loiseau dice: "Non si tratta di drammatizzare, ma la ricreazione è finita". Di Maio a Le Monde:le divergenze politiche e di visione fra i governi francese e ...

Scontro Francia-Italia - Parigi : 'Roma fa battute ma è in recessione' : Non si fa politica con le ingerenze in altri Paesi, non abbiamo bisogno di forze straniere in casa nostra". Così Jacline Mouraud, tra le principali leader dei gilet gialli, fondatrice del Movimento ...

Scontro Francia-Italia - Parigi : Roma fa battute ma è in recessione : Sebbene il richiamo dell'ambasciatore francese "non sia permanente", la decisione è stata presa perché "era importante mandare un messaggio". A spiegarlo, parlando di "scortesia" per l'incontro Di ...