Incendio a Cogoleto | notte d' inferno Abitanti evacuati | chiusa la A10

Incendio Cogoleto - oggi scuole chiuse : 7.48 oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse "per pubblica incolumità". Lo ha comunicato il sindaco di Cogoleto, Mauro Cavelli, firmando l'ordinanza che impone la sospensione didattica oggi, dopo il violento rogo che nella notte ha interessato il comune del Genovese. Le fiamme sono state domate nelle zone basse del paese, alle prime luci dell' alba sono entrati in azione i Canadair per l'intervento aereo sul rogo in ...