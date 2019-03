Riforma copyright Ue | Wikipedia oscurata per protesta in Italia - Sky TG24

La versione italiana di Wikipedia è stata oscurata per protesta contro la Riforma del copyright : Tutte le pagine della versione italiana di Wikipedia sono state oscurate per protesta contro la riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il 26 marzo dal Parlamento Europeo. Provando ad accedere alle pagine, si trova questo messaggio: Il 26

Ieri Wikipedia è stata oscurata per 24 ore in quattro paesi europei per protesta contro la Riforma del copyright : Giovedì 21 marzo Wikipedia è stata oscurata in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Danimarca per protesta contro la riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il prossimo 26 marzo dal Parlamento Europeo. Lo scorso 3 luglio, sempre per

La 'mafia" dei governanti europei : Reddit e Wikipedia contro la Riforma del copyright : Anche perché, specie qui in Italia, non c'è stata una partecipazione tale da smuovere i media al di là di qualche servizio sulla cronaca della riforma e non sulla sua analisi. Oppure, più ...

Nuovo blackout di Wikipedia contro la Riforma del copyright : Wikipedia in Germania è oscurata dal 21 marzo esattamente come lo è stata in Italia il 3 luglio. Il motivo è lo stesso: protestare contro la riforma europea del copyright che vedrà il suo atto finale martedì 26 marzo a Strasburgo, con il voto del Parlamento europeo in plenaria. Wikipedia Germania oscurata contro la riforma del copyright In Germania L’oscuramento di oggi anticipa la grande protesta organizzata per il 23 marzo in diverse città ...

Perrone : “La Riforma del copyright? Non è solo per il diritto d’autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Copyright : primo sì di Strasburgo alla Riforma : i frammenti degli articoli di cronaca, snippet, potranno continuare ad essere condivisi senza violare il diritto d'autore, così come i contenuti satirici come le gif e i meme. Sì agli snippet Come ...

Copyright - via libera della commissione del Parlamento Ue alla Riforma. Editori soddisfatti. M5s : “Ferita libertà rete” : Esultano gli Editori ma anche Pd e Forza Italia, mentre i 5 Stelle parlano di “ferita alla libertà della rete”. La commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha dato luce verde all’accordo informale che era stato raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e l’Eurocamera sulla riforma del Copyright, che a settembre era stata approvata dalla plenaria a Strasburgo. Il testo è passato con 16 voti a favore, 9 contrari e zero ...

L’Italia vota contro la Riforma sul copyright : “La direttiva mette a rischio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright. Il governo ha votato contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....

Copyright Ue - un altro passo verso la Riforma : Il mondo della cultura ha espresso soddisfazione " tra cui si annoverano gli editori associati di Enpa e Aie ed i musicisti di Impala, sostenitori della riforma e di un'equa remunerazione da parte ...

Legge sul copyright - cosa cambia se passa la Riforma : Wikipedia è salva, le anteprime degli articoli molto meno, via libera a meme e parodie anche se rimangono molti dubbi sui controlli preventivi e su chi non debba effettuarli: radiografia all’accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sul diritto d’autore

Riforma copyright Ue - dai filtri ai link sul web : cosa prevede - : Il testo ha l'obiettivo di far riconoscere e pagare il lavoro dei creatori dei contenuti ai giganti come Google, Facebook e YouTube. E' battaglia tra i sostenitori della libertà assoluta su internet ...

Legge sul copyright - cosa cambia se passa la Riforma : Wikipedia è salva, le anteprime degli articoli molto meno, via libera a meme e parodie anche se rimangono molti dubbi sui controlli preventivi e su chi non debba effettuarli: radiografia all’accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sul diritto d’autore

Riforma copyright online - giganti economia digitale sconfitti : Con l'accordo trovato tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue , sulla Riforma del diritto d'autore online, c'è da registrare la sconfitta per i giganti dell'economia digitale . Con la direttiva, infatti, le piattaforme digitali saranno chiamate a remunerare i creatori dei contenuti . Youtube, Facebook e Dailymotion dovranno pagare come Spotify e Deezer ...

Cosa prevede l’accordo sulla Riforma europea del copyright : copyright (Getty Images) Parlamento, Commissione e Consiglio europei hanno trovato l’accordo sulla riforma del copyright. Con l’intesa raggiunta tra Francia e Germania non è più bastata l’opposizione degli Stati contrari, tra cui l’Italia. Il governo Lega-Movimento 5 Stelle ha totalmente cambiato direzione, chiedendo la cancellazione degli articoli 11 e 13. Il testo passato non pone però la parola fine a questa odissea: manca ancora il ...