Il Silenzio dell’Acqua conclude al 14 | 3% e supera la media di “Non Mentire”

Ascolti tv - Che tempo che fa batte il finale de Il Silenzio dell'acqua : Vittoria di Rai1 nel prime time del 24 marzo con Che tempo che fa che è stato seguito da 3.781.000 telespettatori pari al 15,3%. A seguire Che tempo che fa – Il tavolo ha ottenuto 2.135.000 telespettatori pari al 13,3% . Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per l'ultima puntata de Il silenzio dell'Acqua che su Canale 5 ha totalizzato 3.046.000 telespettatori pari a uno share del 14,3%. Terzo posto per Rai2 con The

Il Silenzio dell'Acqua : ecco chi è l'assassino : Il Silenzio dell'Acqua - Thomas Trabacchi, Sabrina Martina e Carlotta Natoli Un finale in tre tempi. Una matrioska fatta di presunti colpevoli, tutti appartenenti alla stessa famiglia, che ha svelato solo nei minuti finali de Il Silenzio dell'Acqua l'identità dell'assassino della giovane Laura (Caterina Biasol). ecco chi è e come è stato smascherato. Il Silenzio dell'Acqua: Laura è stata uccisa da Grazia Ad uccidere

Ascolti TV | Domenica 24 marzo 2019. Il Silenzio dell'Acqua chiude al 14.3%. Fazio 15.3%-13.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Ambra Angiolini Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.135.000 (13.3%). Su Canale 5 Il Silenzio dell'Acqua ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l'attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di

Il finale de Il Silenzio dell'Acqua non delude : il pubblico premia Carlotta Natoli e chiede il sequel : Il finale de Il Silenzio dell'Acqua non delude. Mediaset è tornata a fare prodotti di buona qualità e l'inizio è stato davvero scoppiettante non solo con Non Uccidere ma anche con la fiction che ha visto insieme l'inedita coppia formata da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. I due si sono già detti pronti per la seconda stagione e anche il regista ha fatto lo stesso e quindi sembra che l'ultima parola tocchi proprio a Mediaset magari dopo la

Il Silenzio dell'Acqua 2 ci sarà? Anticipazioni e ultime curiosità : Anticipazioni Il silenzio dell'acqua 2: ci sarà davvero? Non è al momento stata confermata la seconda stagione de Il silenzio dell'acqua, anche se tutto farebbe pensare a un prosieguo della storia di Andrea (Giorgio Pasotti) e Luisa (Ambra Angiolini), i due poliziotti che hanno a lungo cercato la verità sulla scomparsa di Laura (Caterina Biasiol).

Il Silenzio dell’Acqua 2 ci sarà? Ambra Angiolini pronta per il sequel : anticipazioni ultima puntata 24 marzo : Il Silenzio dell'Acqua 2 ci sarà oppure no? Alla luce del successo riscosso in questi giorni dalla fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tutto lascia pensare di sì proprio come è stato per altri prodotti simili ancora prima. Dall'altra parte è vero anche che Canale 5 sta cercando di riportare all'ovile il suo pubblico e questo significa che temi e varietà potrebbero essere al centro dei prossimi mesi mettendo da parte anche i sicuri ...

Il Silenzio dell'Acqua quarta puntata : trama e anticipazioni 24 marzo : IL Silenzio Dell'Acqua quarta puntata. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna su Canale 5 domenica 24 marzo 2019 con la quarta e ultima puntata. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell'Acqua quarta puntata: trama e anticipazioni 24 marzo Grandissimo successo per la mini serie di Canale 5 Il Silenzio Dell'Acqua, che fin da subito ha fatto

Finale Il Silenzio dell'Acqua : colpo di scena dell'ultima puntata : Ultima puntata Il silenzio dell'acqua: non ci sarà nessun vero Finale? Quale sarà il Finale de Il silenzio dell'acqua? Dobbiamo aspettarci di tutto. Sia Ambra Angiolini sia Giorgio Pasotti hanno ribadito che non è facile scoprire chi è il vero colpevole della scomparsa di Laura (Caterina Biasiol). Nulla è come sembra. Tra gli indiziati c'è

