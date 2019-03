Il problematico futuro dell’informazione su carta

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) In vent’anni i quotidiani italiani hanno dimezzato le vendite, né va meglio per i periodici. Il pilastro pubblicità (vendite e abbonamenti non garantiscono il pareggio delle aziende editoriali, figurarsi gli utili), si è fortemente ridimensionato, soprattutto dopo la Grande Recessione del 2008.Assediata dal web, non amata dall’opinione pubblica, l’informazione offre ogni giorno un bollettino di guerra da ritirata di Russia, elencando chiusure, licenziamenti, ridimensionamenti. Per non morire – e questo è altamente improbabile, vedi quanto sta avvenendo per i libri, dei quali inattendibili Cassandre avevano già recitato il ‘de profundis’ – lastampata deve comunque sviluppare le piattaforme digitali, diversificare l’editoria on line, gestire l’intermediazione con il pubblico nell’e-commerce. E soprattutto smettere di regalare l’informazione ai ...

Aiyo07 : RT @SolariPaolo: @EuroMasochismo @longagnani Caro @EuroMasochismo tra le novità viste (solo) sul mio piccolo, la psicologa al nido che a 3… - SolariPaolo : @EuroMasochismo @longagnani Caro @EuroMasochismo tra le novità viste (solo) sul mio piccolo, la psicologa al nido c… -