wired

(Di lunedì 25 marzo 2019) Morire a cinque mesi per un’operazione chirurgica fatta in, mentre lo Stato fa finta non accorgersi di un graveche da Nord a Sud d’Italia assume proporzioni sempre più rilevanti. Succede nel 2019, nella dotta Emilia, dove Marco è morto in seguito a un’emorragia dovuta alla circoncisione che i genitori, originari del Ghana, avrebbero commissionato a una terza persona, un sedicente medico a cui si rivolgerebbero diverse persone a Reggio Emilia. Il nome del ragazzino è inventato ma la storia è drammaticamente reale. E non è un caso isolato. Sempre nel capoluogo emiliano la Procura della Repubblica ha iscritto tre persone sul registro degli indagati: il reato ipotizzato è omicidio colposo e si riferisce alla morte, avvenuta nel novembre 2018, di un neonato di soli quattro mesi, operato inA Torino invece la vittima non aveva neanche compiuto due mesi quando, nel 2016, ...

AndreaOrlandosp : Solidarietà a @emanuelefiano e @PBerizzi, autorevoli voci di denuncia sul fenomeno in crescita di manifestazioni e… - MilanoCitExpo : Il fenomeno in crescita delle circoncisioni fatte in casa #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Il fenomeno in crescita delle circoncisioni fatte in casa -