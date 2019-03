Igor condannato all' ergastolo

Condannato Igor "il russo" : dovrà scontare l'ergastolo : È stato Condannato all'ergastolo Norbert Feher, vero nome di Igor "il Russo", il killer di Budrio che nel 2017 aveva scatenato un'intensa caccia all'uomo nelle campagne tra Parma e Ferrara. Caccia all'uomo terminata solo 8 mesi dopo, quando l'uomo è stato rintracciato e catturato in Spagna.La sentenza è stata emessa oggi con il rito abbreviato dal gup di Bologna, Alberto Ziroldi, dopo due ore e mezza di camera di consiglio. È stata accolta, ...

Igor «il russo» condannato all’ergastolo : massimo della pena per il killer di Budrio : Il verdetto emesso dal gip ha accolto le richieste del pm. Norbert Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. La moglie di Davide Fabbri: «Lo ha ammazzato lo Stato»

Igor il russo condannato all’ergastolo per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri : Igor il russo è stato condannato all’ergastolo. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. L'articolo Igor il russo condannato ...

