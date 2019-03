Ida Platano e Riccardo Guarnieri Uomini e donne | lei ci riprova ma lui dice no!

UOMINI E DONNE/ Ida Platano lascia il programma per Riccardo? - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Oggi in onda una puntata con scene mancanti a causa di una rissa avvenuta in studio

U&D - Ida Platano lascia il programma : un corteggiatore la contatta in privato : In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne dedicate al Trono Over, quella andata in onda oggi 19 marzo, Ida Platano ha scelto di abbandonare il programma poiché ancora innamorata del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Nell'ultima registrazione del dating condotto da Maria De Filippi, Ida ha deciso di salutare tutte le sue compagne di viaggio e i cavalieri. La donna aveva scelto di tornare negli studi Mediaset per cercare di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Incredibile! Ida Platano Spiazza Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina accusa Gemma e dà ragione a Rocco. Riccardo Guarnieri esce con una nuova dama! Ida Platano interviene con una notizia scioccante! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani accusa Rocco Fredella di averla presa in giro! Tina litiga furiosamente con lei! David esce dal programma con Cristina! Presso gli studi Titanus di Roma in queste ore si sono tenute le nuove ed emozionanti registrazioni di Uomini ...

Ida Platano reagisce dopo la rottura con Riccardo : “E’ stato difficile” : Riccardo Guarnieri e Ida Platano: lei volta pagina definitivamente In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 c’è stato un bel colpo di scena che ha fatto molto piacere al pubblico a casa. Cos’è successo? Ida Platano ha finalmente voltato pagina dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, iniziando una frequentazione con David Scarantino. Difatti i due sono usciti una volta alcuni giorni fa. ...