Juventus | per De Ligt c’è un altro concorrente | il PSG

Calciomercato - clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann (RUMORS) : Il Calciomercato è sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la Juventus, nonostante ...

Juventus - due mesi per ritrovare il Dybala perduto : Bernardeschi lo mette in ombra : Nel corso di tutta la stagione uno degli interrogativi più grandi in casa Juventus è stato: "Dybala si o Dybala no?" Infatti, la Joya sta vivendo un periodo di alti e bassi e fa fatica a trovare il suo posto nell'occhio scacchiere bianconero. L'argentino sembra soffrire la concorrenza e soprattutto non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Paulo Dybala nelle ultimissime partite è stato messo in ombra da Federico Bernardeschi. Il numero ...

Tonali-Juventus - Paratici sfida Marotta per il nuovo Pirlo : Tonali-Juventus – Sandro Tonali continua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato. Juventus e Inter sono in prima fila per l’acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in […] More

Isco-Juventus? Si prospetta un derby tutto italiano per l’ex Malaga : ISCO-JUVENTUS : C’è una nuova pretendente per il centrocampista della nazionale spagnola Isco. L’ex Malaga, dato in partenza da Madrid al termine della stagione, piace e non poco al Napoli, che ha deciso di fare un tentativo per lui. L’obiettivo concreto, stando a quanto raccolto da calciomercato.com, resterebbere Lozano. Il sogno, però, parlerebbe spagnolo. Da […] More

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Juventus : bilancio in perdita - ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo i ricavi aumentano : l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente incrementato le ambizioni sportive della società di Agnelli, con l'obiettivo oramai dichiarato di ritornare ad alzare la Champions League, dopo ben 23 anni dall'ultima vittoria allo 'Stadio Olimpico' di Roma, quando i bianconeri sconfissero ai rigori l'Ajax. L'investimento oneroso dovuto all'acquisto del portoghese non è però dovuto solamente a questioni prettamente sportive: ci sono ...

Juventus - il Benfica ti sbatte la porta in faccia per Joao Felix : Juventus – L’arrivo di Cristiano Ronaldo e l’asse con il super manager Jorge Mendes ha spalancato le porte ad un nuovo calciomercato per la Juventus che è pronta ad impostare nuovi affari in salsa portoghese. In particolare è il Benfica l’interlocutore più caldo in questo momento per i bianconeri che su tutti valutano due gioielli […] More

Ajax-Juventus è già iniziata! Pronta la sfida di mercato per un brasiliano : Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c’è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo […] More

Calciomercato Juventus - sorpasso inglese per il nuovo CR7 : i dettagli : Calciomercato Juventus – È corsa a quattro per Joao Felix, il nuovo gioiello del Benfica che sta scatenando un’asta internazionale che vola rapidamente verso le tre cifre. Juventus, Real Madrid, Manchester United e City hanno messo le fiches sul tavolo, ma sono proprio i ‘Citizens’ in questi ultimi giorni il club che più di altri […] More

Lo Stadium si fa rosa : attesi 35 mila spettatori per Juventus Women-Fiorentina : " Una strada ancora lunga e costellata quella per superare o almeno ridurre il grande, spesso enorme, gap nello sport tra sezione femminile e sezione maschile in fatto di risonanza e riconoscimenti, ...

Cristiano Ronaldo - la decisione drastica della Juventus : perché i bianconeri non possono andare negli Usa : ... in pochi mesi è diventato l' immagine della competività del club bianconero nel mondo. Senza contare che la società della famiglia Agnelli ha tutto l' interesse ad allargare il suo bacino di tifosi ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Calciomercato Juventus : Higuain rischia il ritorno a Torino - i bianconeri sperano nel FPF : La Juventus è una delle società più virtuose a livello economico dei top club europei, merito di investimenti mirati, di plusvalenze e anche di eccellenti cessioni che spesso sono servite per finanziare il mercato. Probabilmente però in estate dovrà affrontare una vera e propria grana che riguarda il centravanti argentino Higuain, ceduto lo scorso Calciomercato estivo al Milan, in prestito oneroso (circa 18 milioni di euro) con diritto di ...