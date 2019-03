E' disponibile la Certificazione unica

Certificazione Unica (CU) disponibile entro il 31 marzo : I sostituti d’imposta, compreso l’Inps, devono rilasciare la CU (Certificazione Unica) al percettore delle somme entro il 31 marzo. Stiamo parlando del modello sintetico CU che costituisce anche documento preliminare per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre i sostituti di imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello CU “ordinario” entro il 7 marzo.

Certificazione unica Inps 2019 - è disponibile online : come accedere : La Certificazione unica Inps 2019 relativa ai redditi percepiti nel 2018 è disponibile per chi ha Inps come sostituto di imposta. È lo stesso Istituto a renderlo noto sul suo portale web specificando l’immediata disponibilità delle certificazioni che attestano i redditi e le ritenute relativi al 2018 a pensionati e beneficiari di prestazioni. Vediamo come accedere, consultare e scaricare la Cu 2019 relativa a redditi e ritenute Inps riferiti al ...