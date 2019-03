Conte | con Cina niente rischi sicurezza

Cina : Conte e Xi Jimping : collaborazione a garanzia massima reciprocità : Conte: "Italia e Cina sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche".

Italia-Cina : Conte - "Nessun pericolo per la sicurezza nazionale" : Conte non vede alcun pericolo per la sicurezza nazionale dagli accordi firmati con la Cina, ma solo importanti opportunità economiche. "Sul piano della cooperazione economica - dice il premier - l'obiettivo per l'Italia è quello di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di investimento tra i due Paesi. Su questo fronte ci aspettiamo importanti ricadute positive: sviluppo delle nostre infrastrutture ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Dorothea Wierer : “Contenta di essere riuscita a conquistare la Coppa di specialità” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa di specialità dell’inseguimento al termine della gara odierna valida per la Coppa del Mondo di Biathlon ma non è riuscita a chiudere il discorso per la classifica generale: l’azzurra resta comunque la favorita numero uno davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi ed alla slovacca Anastasiya Kuzmina. Di seguito le dichiarazioni a fine gara dell’azzurra al sito federale: “Sono contenta ...

Italia-Cina - Conte a Xi Jinping dopo firma Memorandum : relazioni più efficaci - con collaborazione e reciprocità : Roma, 23 mar., askanews, - Sette pagine, il Memorandum di intesa tra Italia e Cina sulla Via della seta, che è stato firmato oggi a Villa Madama dal vice premier, Luigi Di Maio e dal Presidente della ...

Xi a Orlando : "Contento di potere visitare Palermo" : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Sono molto contento di essere in Sicilia. Palermo dall'alto ha una splendida posizione. Sono felice di potere visitare questa città". Con queste parole, dette in cinese, il Presidente della Cina, Xi Jinping, ha salutato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che lo ha

Conte e Xi - accordi fino a 20 miliardi Di Maio : 'Vince il Made in Italy' : È stato firmato a Roma, in Palazzo Madama, dal premier Conte e il presidente Xi Jinping, il memorandum Italia-Cina. Diversi i ministri delle due delegazioni presenti in sala, tra cui per l'Italia ...

Contenitori della pizza pericolosi per la salute - il Codacons ne chiede il sequestro urgente : La prima volta in cui la sigla Bpa, acronimo che indica il pericoloso Bisfenolo A , ha fatto il proprio ingresso nel dibattito pubblico sulla salute dei consumatori erano i primi anni duemila, quando ...

Alessandra Ghisleri e il sondaggio su Giuseppe Conte. Perché rischia di fare la fine di Mario Monti : rischia di fare la fine di Mario Monti il nostro premier Giuseppe Conte. Sempre più tentato, come rivela La Repubblica, da una "lista Conte" come lista civica nazionale da affiancare ai 5 stelle in caso di elezioni anticipate, il presidente del Consiglio di fatto non nega le sue aspirazioni politich

VISITA DEL PREMIER Conte A LECCE : LETTERA APERTA DEI PRECARI DEL CNR : Siamo fermamente convinti, come lavoratori PRECARI ma, soprattutto, come donne e uomini impegnati nel mondo della ricerca, che non esista alcun investimento migliore di quello riguardante le risorse ...

Xylella - olivicoltori : domani incontreremo il premier Conte : Una delegazione di olivicoltori presenti al presidio di piazza Mazzini, a Lecce, sara’ ricevuta domattina nel capoluogo salentino, alle 10.30, dal premier Giuseppe Conte che sara’ in Puglia. Lo annunciano i manifestanti. All’incontro partecipera’ anche Coldiretti. Gli olivicoltori scesi in piazza – a quanto viene riferito – chiederanno interventi ed impegni immediati per le aziende agricole salentine colpite ...

Accordi Italia-Cina firmati da Conte e Xi Jinping : ecco cosa prevedono : Un memorandum di Intesa tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca italiano e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tecnologia ...