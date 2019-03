Christian Panucci esonerato dall' Albania | Euro 2020 | finisce subito in disgrazia

Calcio - Christian Panucci esonerato da CT dell’Albania. Decisivo il ko contro la Turchia : Christian Panucci è stato esonerato e non sarà più il CT dell’Albania. La FederCalcio di Tirana ha comunicato la sua decisione dopo la sconfitta maturata ieri sera in casa contro la Turchia (0-2) nel primo incontro delle qualificazioni agli Europei 2020. L’ex romanista era arrivato nel luglio 2017 per sostituire Gianni De Biasi ma i risultati non sono stati dei migliori, contro Andorra la squadra sarà guidata da Ervin Bulku e ...