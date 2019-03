Ramy | lo studente eroe | La cittadinanza? La sogno Ma dovrebbero darla anche ai

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) "Se mi daranno davvero laitaliana sarò felice. Per essere schietti, è il mio. Ma alloraa mio fratello e ai miei compagni di classe di origine straniera che vivono in Italia da tanto tempo e magari sono pure nati qui". Questo è il desiderio cheShehata confessa in un'intervista a Il Corriere della Sera. Il ragazzo si è reso protagonista insieme ai compagni del salvataggio della scolaresca messa in ostaggio da Ousseynou Sy su un bus alle porte di Milano.non vuole prendersi da solo i meriti di quei momenti di freddezza in cui è riuscito a portare in salvo i suoi compagni e racconta di come agito quando ha deciso di non consegnare il suo cellulare:"Siamo stati tutti in gamba, tutti uguali e tutti insieme. Ho visto una mia compagna che è scoppiata a piangere, ho pensato a quando gioco a calcio ...

