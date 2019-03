Ousseynou Sy | Pentito? Lo rifarei cento volte ​E gli tirano le uova in cella

ilgiornale

(Di venerdì 22 marzo 2019)Sy non mostra segni di pentimento. Lo rifarebbe. Il senegalese che ha sequestrato un bus con a bordo 51 ragazzini non chiede scusa per quanto accaduto. Rivendica con forza il suo gesto e di fatto davanti ai magistrati spiega i motivi dell'attacco al pullman: "? Nessun pentimento. Era una cosa che dovevo fare e che. Perché l"ho fatto? Per mandare un segnale all"Africa. Gli africani devono restare in Africa".Parole che pesano e che di fatto sottolinenano quanto fosse determinato l'uomo nel suo piano di morte. Come riporta ilCorriere le parole di Sy sono la conferma della matrice stragista del gesto dell'autista. Non teme nemmeno il giudizio e il lungo processo che dovrà affrontare: "Non fa niente, l"avevo messo in conto. Volevo un"azione eclatante, il mondo doveva parlare di me", confida al suo avvocato. Che invece sembra propendere per ...

