Droga a scuola nascosta in un panino : ANSA, - VASTO, CHIETI,, 22 MAR - Droga in un panino abbandonato nel cestino dei rifiuti o sotterrata nel giardino della scuola . È stato il fiuto di Nox, un pastore tedesco, assegnato al Nucleo ...

Rho : "Sì - a scuola c'è chi spaccia Droga " : Rho, Milano,, 2 marzo 2019 - «È inutile tapparci gli occhi, il fenomeno dello spaccio di droghe leggere è presente anche nelle nostre scuole. Come dirigente scolastica non ho nessun timore a dire che ...

"In fila a scuola per i controlli anti-Droga" : Polizia all'ingresso della scuola e studenti fatti entrare a due a due, mentre il cane dell'unità cinofila li fiuta in cerca di droga. E' questo quello che, raccontano gli studenti, è successo l'altro ...