Sandra Milo | Ogni anno Milly Carlucci mi chiede di fare Ballando | ma poi non se ne

(Di giovedì 21 marzo 2019)è data tra i papabili concorrenti dicon le stelle., quando viene svelato il cast ufficiale, il suo nome non compare tra quello dei ballerini provetti scelti dal team di. Ora l'attrice 86enne dice la sua attraverso le pagine del settimanale Oggi: "E' sempre la stessa storia:mise ho voglia di partecipare.rispondo: 'Magari, mi piacerebbe'. Poi, alla fine, non se ne fa un bel nulla. Non saprei dirle il motivo. Amodo, tra poco comincerà la tournée a teatro", ha risposto al giornalista Pierluigi Diaco senza nascondere un pizzico di amarezza.Il motivo, in realtà, potrebbe essere quella sorta di "veto" contro chi ha partecipato ad altri reality. E, ormai un decennio fa, ha la "colpa" di aver partecipato a L'Isola dei Famosi. “In realtà non c’è un veto vero e ...

