Marsala | dopo l’omicidio gli arrestati sono andati in discoteca “Dovevamo farla smettere

(Di giovedì 21 marzo 2019) L’hanno accoltellata e bruciata, forse addirittura quando ancora respirava. Poi hanno incendiato i vestiti lontani dal cadavere e gettato il coltello che è stato ritrovato questa mattina. Infinein. Questa è stata la serata vissuta ada Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, come ha raccontato Carmeloil quarto interrogatorio. La vittima – Nicoletta Indelicato, 25enne laureata in Scienze della formazione – è uscita di casa tranquillizzando i genitori (“fuori con amici”) senza sapere che sarebbe stata la sua ultima sera. Nicoletta e Margaretaandate al bar e poi le due amichesalite sull’auto di Margareta, nel cui portabagagli era appunto nascosto Carmelo Brunetta con la benzina. La coppia non aveva fatto i conti però con il barista del Bernini, noto pub di, che ricordava di aver visto le due ...

