Ufficiale la data chiusura di Inbox by Gmail | non ne sentirete la mancanza

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Inesorabile fine perby, che Google aveva già informato sarebbe cessata entro marzo. Il laconico avviso in-app adesso è arrivato, senza lasciare spazio di manovra per quelli (in realtà pochi) che avrebbero preferito il servizio restasse in auge.Ecco il testo del messaggio:"Questa app cesserà tra 15 giorni. Puoi trovare le funzionalità preferite dinell’app. I tuoi messaggi ti stanno già aspettando".Finora non era stata unaprecisa della fine del servizio, che adesso possiamo circoscrivere al 2 aprile, giorno in cui verrà dato l'addio anche a Google+, Google Allo e l'URL abbreviato goo.gl. Coloro che sono affezionati adby, devono sapere che il colosso di Mountain View sta lavorando per portare le sue features all'interno dell'appin versione classica (molte sono già state trasferite, mentre molte altre ancora mancano). Speriamo ...

