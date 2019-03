Sturaro racconta il gol alla Juve | “È stata un’esplosione di emozioni”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il centrocampista del Genoa, Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del gol dell’ex contro la:“Èun’esplosione di emozioni, una boccata d’aria dopo tantissimi mesi poco fortunati. Èbella la vicinanza della mia famiglia, nessuno come loro sa quanto ho sofferto: poi, mi sono emozionato tanto nel vedere negli spogliatoi nel post partita persone del Genoa con le lacrime agli occhi, che conosco da ormai 10 anni, come se fossi un loro figlio. Questo sentimento e queste emozioni è raro trovarle in una squadra di calcio, credo sia la vera forza del Genoa”. Il centrocampista genoano prosegue: “Il Genoa non è stato assolutamente un passo indietro, sto vivendo questo momento della mia carriera rientrato da un lungo stop e devo ripartire ancor meglio di prima, in un ambiente che conosco e molto più familiare, ...

