In cammino per difendere la legalità in diecimila sfilano accanto a Libera

Serie D - riprende il cammino in campionato per il Ciliverghe : riprende il cammino in campionato per il Ciliverghe dopo la lunga sosta prolungata dagli impegni con la rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio di un calciatore della Pergolettese che ha comportato il rinvio della gara di domenica scorsa. I gialloblù scenderanno in campo allo stadio Voltini di Crema domani alle 14.30 per affrontare la prima in classifica con il tecnico Carobbio che recupera i quattro squalificati assenti contro ...

HAL - l’esoscheletro che assiste al cammino e anche al recupero funzionale più avanzato al mondo : Ha catturato l’interesse di una platea altamente qualificata, con medici e professionisti arrivati anche da fuori regione, la presentazione al Centro San Girolamo di Parma di HAL (Hybrid Assistive Limb), l’esoscheletro assistivo al cammino più avanzato al mondo, il quale si collega attraverso elettrodi che rilevano i segnali bioelettrici al sistema nervoso di chi lo “indossa”, aiuta a camminare e restituendo gli impulsi ricevuti porta ...

Napoli - Maksimovic tiene i piedi per terra : “il cammino in Europa League è ancora lungo” : “In Europa League ancora lungo il cammino, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a Baku. Si puo’ fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con l’approccio giusto”. Sono le parole di Nicola Maksimovic a Radio Kiss Kiss, importanti dichiarazioni dopo il successo contro il Salisburgo. “In questa competizione non ci sono favoriti – ha detto Masimovic – come si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

L'Inter attesa giovedì a Vienna per proseguire il cammino in Europa : Rapid Vienna-Inter, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà giocata questo giovedì, 14 febbraio, alle ore 18:55. Il match va in diretta per gli abbonati su Sky (oppure su Sky Go, per chi preferisce lo streaming, da computer, tablet o cellulare). Per i nerazzurri si tratta del debutto stagionale nel secondo torneo continentale, dopo l'eliminazione dalla Champions League. Una squadra ancora 'convalescente' La retrocessione ...

Trampolino elastico - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per l’esordio di Baku - parte il cammino olimpico : Inizia il 2019 anche per il Trampolino elastico, nel weekend del 15-17 febbraio si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo. Appuntamento a Baku (Azerbaijan) per iniziare al meglio la stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo a fine novembre, preludio alle Olimpiadi 2020 che si disputeranno proprio nella capitale nipponica. Il massimo circuito itinerante prevede quattro appuntamenti tra febbraio e ottobre, tutti qualificanti per i ...

Sammy Basso : «cammino a 7 giorni dall'intervento - c'è speranza per chi ha la progeria» : Ha 23 anni all'anagrafe ma biologicamente ne ha 80: Sammy Basso è il primo paziente al mondo con sindrome da invecchiamento precoce ad esser stato operato al cuore. Il delicatissimo...

Sammy Basso dopo l'intervento : 'cammino dopo 7 giorni - c'è speranza per chi ha la progeria' : Sono stati gli esperti Children's Hospital di Boston, primo centro di ricerca al mondo sulla malattia, presso il quale anche Sammy è seguito, a capire la necessità dell'intervento, ma anche a ...

Fibromialgia : in cammino lungo la Via Francigena per sensibilizzare l’opinione pubblica : Si lavora con grande impegno per la realizzazione dell’iniziativa che prevede un viaggio lungo la Magna Via Francigena. Scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla conoscenza della Fibromialgia, una malattia reumatica, spesso sconosciuta, classificata come sindrome dolorosa cronica, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso. Un cammino di nove giorni per rompere il silenzio sul fenomeno e sollecitare ...