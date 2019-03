Giochi 2026 | Malagò vede ' apertura'

Giochi 2026 - la giunta di Bolzano ha trovato l'intesa con il Governo : 'Coinvolgere nella candidatura tutto il territorio delle Dolomiti è un'occasione importante per valorizzare una zona unica al mondo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, come confermato ...

Giochi 2026 : Sala - dipende dal governo : MILANO, 18 MAR - "La nostra proposta è fortissima perché unisce una grande città come Milano, con il successo organizzativo di Expo, con un'icona come Cortina. Ma molto dipende dal nostro governo ". Lo ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Fondi? Prima arrivino i Giochi' : 'Prima di tutto devono arrivare le Olimpiadi, e poi faremo le cose utili e necessarie per fare in modo che ci siano delle opere non solo finalizzate alle Olimpiadi ma che restino come eredità al ...