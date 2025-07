LIVE Cocciaretto-Bencic 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra resiste agli attacchi della svizzera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 La seconda palla di Cocciaretto è ottima e la risposta di Bencic esce! L’azzurra vince un game che poteva complicarsi anche se non ha mai avuto palla break contro! Seconda palla. A-40 Cocciaretto trova il vincente di dritto dopo una seconda davvero ottima! Seconda palla, attenzione. 40-40 Bencic controlla lo scambio e costringe Cocciaretto ad un rovescio lungolinea che esce di molto. A-40 Il dritto di Bencic esce di poco, quanto basta per Cocciaretto per prendersi il vantaggio interno! 40-40 Altra steccata di dritto di Cocciaretto, game ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurra resiste agli attacchi della svizzera!

