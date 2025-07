Lite per gelosia 16enne accoltella il fidanzato

La sedicenne ha tirato fuori un coltello e ha colpito al torace il ragazzo, probabilmente a causa di uno sguardo di lui verso un'altra ragazzina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lite per gelosia, 16enne accoltella il fidanzato

In questa notizia si parla di: lite - gelosia - 16enne - accoltella

Lite per gelosia degenera, in due con il capo sanguinante - Una serata tranquilla si trasforma in un dramma: una lite per gelosia sfocia in un'aggressione, portando un uomo al pronto soccorso con una ferita da arma bianca alla testa.

Lite tra minorenni, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni; Ragazza di 16 anni accoltella alla schiena un coetaneo e gli buca un polmone. La polizia: lite per gelosia; La lite per San Valentino degenera: 16enne ferito a coltellate da una coetanea.

Lite tra minorenni, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni - Un'aggressione quella subìta a Maddaloni (Caserta) da un ragazzo di 17 anni ad opera di una ragazzina di un anno più piccola: il giovane è stato accoltellato alla schiena e ... msn.com scrive